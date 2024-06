¿Problemas con Belinda? Babo revela por qué ya no se dio la colaboración musical con la cantante

En mayo del 2023, Belinda había sorprendido a todos al revelar que haría una colaboración musical con Babo, quien es vocalista de ‘Cartel de santa’. En ese entonces, no dio muchos detalles al respecto, pero se dijo contenta por trabajar con el rapero.

Si bien muchos fans estaban muy emocionados por escuchar su sencillo colaborativo, no hubo más noticias sobre el tema y el público dio por descartado el dueto.

Cabe destacar que, previo a confirmar la colaboración, la actriz presumió una conversación que sostuvo con Babo en Instagram. En dicha plática, el artista le mandó un video en la que le enseña una canción, la cual muchos consideraron como una idea para su colaboración.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas. Él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo Beli en aquel entonces.

Mira: A Belinda le gustaría trabajar con Peso Pluma; ¿habrá colaboración?

¿Por qué Babo ya no colaboró con Belinda?

A través de una entrevista para TV Azteca, Babo habló respecto a la colaboración con Beli:

“Dice muchas cosas Belinda, entonces hace acuerdos que no cumple. No me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra” Babo

De acuerdo con el mexicano, ambos habían acordado no dar detalles o hablar de su colaboración. Sin embargo, según él, la cantante rompió el trato cuando mostró los mensajes que habían tenido y confirmó que sí trabajarían juntos.

Checa: Ángela Aguilar se tatuó en Roma durante su viaje con Nodal y causó polémica

“Rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos sobre lo que estaba pasando en ese momento. Como que dije ‘ya no’. Me dices que seamos acá bien discretos y andas ahí espoleando todo. Opté por no trabajar con ella”, sostuvo.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado ante las declaraciones de Babo y solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus últimos proyectos laborales.

No te pierdas: Poncho de Nigris asume que su madre, Lety Guajardo, anda en malos pasos por su forma de vestir “jipiosa”

Belinda sorprendió al revelar que se manda mensajes con Babo de Cartel de Santa / Instagram: @belindapop