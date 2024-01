Catología: ¿Qué hacer si encuentras un gatito bebé?

¿Te encontraste unos gatitos bebés? ¡No te los lleves! Debes leer esto antes de querer ayudarlos.

Cuando son bebés, la mayor posibilidad de sobrevivencia es con su mamá y puede ser que ella se esté escondiendo de ti o haya ido a buscar comida. Si están en un lugar inseguro, parecen estresados o su mamá no aparece después de un buen rato, y los quieres ayudar, lo primero es asegurarte de que estén calientitos. Los gatitos toman una leche especial que venden en tiendas para mascotas. En caso de emergencia, puedes diluir yema de huevo en un poco de agua tibia y esto será una buena fuente de proteínas y grasa.

Para conocer el sexo de un gatito ¡Solo debes levantar su colita y mirar debajo!

Si tiene un hoyito circular para hacer popó y junto a otro en forma de ojal o lágrima, se trata de una gatita.

Los gatos machos son engañosos porque de bebés tienen el pene escondido. La diferencia es que la distancia entre al ano y el segundo hoyito es de media pulgada. No está junto, y tiene forma de círculo, no de ojal. Los testículos no se podrán ver antes de las 6 o 10 semanas, pero si ves un exceso de piel en el espacio entre los dos hoyitos, podrás tener la certeza de que se trata de un gato. Ese tejido está ahí esperando que los testículos desciendan. Si no estás muy seguro todavía, puedes palpar suavemente y si sientes dos bolitas bajo la piel, entonces se trata de un gato y debe ser alimentado cada dos o tres horas.

El desarrollo de tu minino

Primeras dos semanas

Son ciegos, sordos y completamente dependientes de su madre. Se alimentan exclusivamente de leche materna y duermen la mayor parte del tiempo. No pueden regular su temperatura corporal, requieren el calor de su madre o una cama calientita. Se basan en el tacto, el olfato y la temperatura para conocer el mundo.

Etapa de socialización (dos a siete semanas)

Comienzan a abrir los ojos y los oídos. Salen los dientes de leche. Comienzan a explorar su entorno y a interactuar con otros gatos y seres humanos. Aprenden a socializar y a comportarse de forma adecuada. Empiezan a ir al baño de manera voluntaria. Se vuelven más independiente. Puedes enseñarle a usar el arenero.

Desarrollo juvenil (siete semanas- seis meses)

En esta etapa los gatitos continúan creciendo y desarrollándose. Sus dientes de leche se caen y crecen los dientes de adulto. También comienzan a ser más independientes de su madre.

Gato maduro (siete-diez años)

A partir de los siete años comienzan a envejecer. Es posible que comiencen a mostrar una disminución de actividad o pérdida de peso.

Gato geriátrico (10 años en adelante)

En esta edad son propensos a desarrollar problemas de salud, como enfermedades cardíacas, renales o cáncer. Es importante proporcionarles un cuidado adecuado para garantizar su bienestar.

La famosa toxoplasmosis

Es una enfermedad que puede encontrarse en las heces de gatos infectados. Puede ser transmitida a los humanos cuando hay contacto con las heces de gatos infectados que pueden contener quistes, que son las formas infecciosas del parásito. Si se entra en contacto con las heces de un gato infectado sin lavarse las manos adecuadamente, se puede contraer la infección.

La toxoplasmosis es una enfermedad generalmente leve en personas con un sistema inmunitario sano, pero puede ser grave Si tienes un sistema inmunitario debilitado, por tener VIH/SIDA, recibir quimioterapia o si has recibido un trasplante de órganos.

En las mujeres embarazadas, la toxoplasmosis puede causar graves problemas al feto, como malformaciones congénitas, retraso en el desarrollo y muerte fetal.

Se puede prevenir tomando las siguientes medidas:

Lavarse las manos con jabón y agua después de tocar las heces de gatos. Las mujeres embarazadas deben evitar el contacto con gatos.

Quitarle las garras a tu gat@ ¿es buena o mala idea? ¡Muy mala idea!

Rascar es una actividad natural de los gatos, remueve los pellejitos muertos de sus garras, marca territorio de manera visual y con el olor que dejan las glándulas que tienen en sus patitas y les sirve para estirar sus músculos.

Sin embargo, esto puede ser molesto cuando rascan nuestros muebles. Una solución es entrenarlos para usar rascadores. Este entrenamiento es fácil y puede tener mucho éxito si rocías el rascador con espray atrayente. Además, puedes usar un aromatizante repelente en tus muebles, como el cítrico, que no les gusta nada.

Manicure: Si siente sus garras limpias, tendrá menos necesidad de estarse quitando los pellejos a través del rascado. También puedes usar tapones de uñas, son de plástico, no son tóxicos y se pegan a cada garra para protegerla.

Amputar las garras es igual a amputar el último pedazo de sus deditos

Para llevar a cabo este procedimiento es necesario usar anestesia general, lo cual implica riesgo. Y ya sea que las quiten con un bisturí o láser, no ofrece ningún beneficio médico y sí es doloroso.

En algunos países está prohibido por considerarse un procedimiento cruel que les roba un elemento para su equilibrio, movimiento y defensa.

Alergias

Algunas personas tienen una reacción del sistema inmunitario a la proteína Fel d1, que se encuentra en la piel, saliva y orina de los gatos. Esta se libera cuando los gatos se acicalan, se frotan o se orinan. Los síntomas de la alergia a los gatos pueden variar de persona a persona, pero suelen incluir: estornudos, goteo nasal, picazón en los ojos, conjuntivitis, tos, dificultad para respirar, eczema, rinitis alérgica, en casos severos puede provocar asma.

No existe cura para la alergia a los gatos, pero hay maneras de prevenirla o controlar sus síntomas. Cepilla al gato con regularidad para eliminar la caspa, báñalo con frecuencia, mantenlo fuera de las habitaciones en las que pasas la mayor parte del tiempo.

Si tienes alergia a los gatos, hay medicamentos como los antihistamínicos y los descongestionantes que pueden ayudar a controlar los síntomas.

