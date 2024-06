¿Cómo poner tu propio negocio sin perder tus ahorros en el intento?

¿Ya te decidiste a emprender y tener tu propio negocio? ¡Felicidades! Has dado un primer paso hacia tu independencia económica y crecimiento personal. Sin embargo, debes tener cuidado de no perder todos tus ahorros en este intento y de no caer en la frustración si las cosas no salen como lo esperabas.

Estos consejos te ayudarán a que inviertas de mejor manera tu capital y a que hagas las cosas con orden y con conocimiento de causa, para que no mueras financieramente en el intento.

1 Define tu proyecto

Debes tener claro qué tipo de negocio iniciarás, si requieres de un espacio físico o lo harás online, y si necesitarás insumos perecederos, como alimentos o medicinas.

2 Ten listo un capital

Debes estar consciente de que, para emprender, se necesita capital disponible. No hagas caso a los miles de sitios web que te dicen que se puede emprender sin invertir dinero.

3. Apuesta a lo que dominas

Lo ideal es iniciar un negocio relacionado con lo que sabes hacer o lo que dominas, y mejor aún, si te gusta. Evita invertir en algo en lo que tendrás que aprender, porque te costará mucho tiempo sacar tu puesto adelante.

4 Empieza en casa

Si no es estrictamente indispensable rentar una oficina o local, ni contratar empleados, evita hacerlo. Empieza desde tu casa y, cuando veas que el negocio funciona, busca ahora sí, otro lugar físico.

5 No dejes tu empleo

Te permitirá tener ingresos mientras pasa el tiempo de madurez de tu negocio. Es probable que por varios meses no veas ganancias, pues lo que se genere se tendrá que seguir reinvirtiendo.

6 Busca capacitación

Lo ideal es que antes de dar el primer paso recibas una capacitación, así sea básica, para que entiendas cuestiones como contabilidad, pago de impuestos en caso de se requiera y aspectos administrativos.

7 Investiga el mercado

Si ya tienes definido el giro, checa quiénes serán tus competidores y cómo se mueven. Verifica qué tanta demanda tienen los servicios que prestarás o los productos que venderás.

8 Piensa en la Publicidad

“Santo que no es visto no es adorado”. Esto se aplica para cualquier negocio. Por muy buenos que sean tus servicios o inclusos tus precios, de nada servirá si no inviertes un poco en publicitarlos.

9 Ojo con las franquicias

No caigas en los anuncios de la web que te ofrecen “franquicias baratas”. En la mayoría de los casos no lo son y no te capacitan adecuadamente para la operación del negocio. Empieza por tu cuenta, con tu propia marca.

10 Registra tu marca

La marca es el distintivo de tu negocio. Muchas empresas dejan esto hasta el último y descubren que la marca ya está ocupada. Que no te pase.

