¿Cómo mejorar tu rotación torácica? Tu espalda y cuerpo te agradecerán por esta rutina

La rotación torácica se puede perder durante el embarazo, si solo haces ejercicios de fuerza en el plano sagital, o si no haces ningún ejercicio unilateral.

¿Para que sirve la rotación torácica?

Una buena rotación torácica ayuda a la conexión cruzada entre los lados opuestos de los oblicuos, que van a manejar el movimiento a través del abdomen y no de la espalda.

También nos puede ayudar a cerrar la diástasis de rectos, mejorar el manejo de la presión abdominal y proporcionar soporte a la cadera, los hombros, la espalda y el cuello.

Te puede interesar: Fallece querida conductora de Televisa a los 34 años; fue víctima de cáncer de mama

¿Cómo probar nuestra rotación torácica?

Primero hay que probar nuestra rotación torácica. No la forces, pero asegúrate de no mover tus rodillas ni cadera. Evalúa no solo qué tan lejos rotas, sino la facilidad y el movimiento con que lo haces. Después, prueba este ejercicio y vuelve a realizar la rotación. Observa si sientes alguna diferencia.

Tips para realizar el ejercicio:

1. Mientras mueves el brazo que vas a trabajar, empuja hacia abajo con la mano contraria el banco, para ayudarte a estabilizar tus costillas.

Francisco Mancera

Mira: Cazzu publica emotiva foto junto a su bebé, mientras Nodal aumenta rumores de romance con Ángela Aguilar

2. Inhala hacia la pared de tu pecho y axila. Exhala tus costillas hacia atrás mientras jalas tu hombro. Siente cómo tu pecho se abre y tu omóplato se desliza atrás.

Durante todo el ejercicio imagina que hay una línea recta de tu ombligo hacia el piso. Haz 6 - 8 repeticiones.

Para más notas como esta, corre a buscar el número más reciente de tu revista TVNotas.

Francisco Mancera

No te pierdas: Conductoras de Telemundo y Maripily Rivera no apoyan la relación de Clovis y Aleska: “Utiliza a los hombres”