Conductoras de Telemundo y Maripily Rivera no apoyan la relación de Clovis y Aleska: “Utiliza a los hombres”

Clovis Nienow y Aleska Génesis causaron total revuelo en redes sociales luego de que el fin de semana anunciaron que se encuentran en una relación amorosa.

Recordemos que el mexicano manifestó su gran interés por la modelo desde que entraron a La casa de los famosos. Sin embargo, ella sostuvo un breve romance con Christian Estrada.

Ahora, el histrión, así como la ex de Nicky Jam, se habrían dado una oportunidad en el amor y presumieron lo felices que están juntos con diversas fotos instantáneas.

Romance entre Aleska y Clovis crea descontento en redes

Parece ser que la relación entre Nienow y Génesis no ha sido del agrado de muchos usuarios en redes sociales, pues muchos le dieron unfollow desde la noticia. Incluso, se consideró que los integrantes del cuarto tierra no estaban de acuerdo con este noviazgo y se dejaron de seguir.

Eso no es todo, en el programa ‘La mesa caliente’, de Telemundo, las conductoras se mostraron inquietas por ese tema y no pudieron evitar externar su postura con respecto a esta relación.

Conductoras de Telemundo preocupadas por la relación entre Clovis y Aleska

Verónica Bastos, quien manifestó su preocupación por el romance entre Clovis y Aleska. ¡No quiere que jueguen con el corazón de Clovis!

Y es que la conductora remarcó que ella es team Tierra y se dio cuenta de todo lo que sucedía entre Nienow y Génesis en la competencia.

“No somos nadie para decirle a él qué es lo que queremos en su vida, en sus relaciones de pareja, pero lo voy a hacer. Yo soy team Tierra entonces… Nosotros tenemos una cosa ahí dentro de nuestro corazón y a él le pasaron tantas cosas dentro de La casa de los famosos”, dijo,

“Yo estuve en la final de La casa de los famosos y yo vi a Aleska con Christian ahí b3sánd0s3, abr4zánd0s3, ap4p4chánd0s3 y yo dije: ‘¿Qué cambio en una semana para otra?’. No quiero que jueguen con el corazón de Clovis. Eso es lo que me preocupa un poco porque él es un buen chico”. Verónica Bastos

Además, reiteró que la razón por la que internautas dejaron de seguir a Clovis fue porque consideran que Aleska solo quiere “fama” y lo va a terminar lastimando.

“Aleska sabe que él la quiere mucho y esa es mi preocupación y creo que es la preocupación de los cientos y cientos de cibernautas que han dejado de seguir a Clovis porque anda con Aleska. En el corazón no se manda y si eso es lo que él quiere bienvenido sea, pero sí nos preocupa su corazón y que se lo vayan a romper”, agregó.

Giselle Blondet congenió con las declaraciones de Verónica y externó cuál sería su consejo para Clovis en esta situación.

Giselle Blondet “Yo le diría que si él lo que quiere es ver cuáles son sus sentimientos, conocerla, que lo haga en privado. Y después entonces si él ve que es una relación que de verdad vale pena y lo quiere decir públicamente, pues bien”.

Así lo dijeron en La mesa caliente:

Maripily reacciona al romance de Clovis y Aleska

Eso no es todo, Maripily Rivera, ganadora de La casa de los famosos 4, rompió el silencio y habló de lo que piensa de la nueva relación de su compañero de cuarto.

Mediante el programa ‘Hoy día’, la puertorriqueña fue cuestionada sobre si invitará a Aleska a su fiesta de cumpleaños y ella respondió contundente.

“Yo no la voy a invitar a mi cumpleaños. Me han preguntado de la relacion con Clovis. Yo apoyo a Clovis. Estoy preparada para darle el amor y el abrazo de madre cuando ella (Aleska) le rompa el corazón, porque esta mujer utiliza mucho a los hombres”. Maripily Rivera

“Eso es su trabajo especial. En (a) eso se dedica ella. Yo apoyo a Clovis, pero no la apoyo a ella para nada. No la quiero a mi lado, no quiero seguir dándole pantalla a una mujer que, para mí, no tiene ningún tipo de valor”, agregó.

Finalmente, Maripily manifestó que no buscaría una reconciliación con la venezolana, pues dijo que muchas veces la perdonó en ‘La casa’ y siempre la volvía a traicionar: “No la quiero a mi lado”.

Al momento, ni Aleska, ni Clovis no se han pronunciado respecto a las contundentes declaraciones de Mairpily Rivera.

