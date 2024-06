Aleska y Clovis: Christian Estrada reaccionaría al romance

Una sorpresa se llevaron los fans de ‘La casa de los famosos’ cuando Clovis y Aleska Genésis aparecieron muy románticos en redes sociales, haciendo oficial su romance.

Hay que recordar que Clovis nunca se dio por vencido para conquistar a Aleska, y aunque tuvieron subidas y bajadas en el reality, él se mantuvo firme en su objetivo sin lograr mucho algunas veces y hasta ser peluseado por la modelo.

Dentro de la casa, los amigos de Clovis, que eran del cuarto tierra, le recomendaban dejar de intentar conquistar a Aleska porque solo lo estaba utilizando para seguir en la competencia, lo que ponía al actor en una situación incómoda porque no sabía si hacerle caso a su corazón o a sus amigos.

Los exintegrantes de LCDLF se dieron una oportunidad en el amor / Instagram

Clovis sí conquistó a Aleska fuera del reality y ¿Christian se quedó solo?

Por si fuera poco, la batalla por el corazón de Aleska no era fácil porque la primera semana del programa, la modelo quedó muy enamorada de Christian Estrada, pero su romance fugaz acabó porque el ex de Ferka fue el primer eliminado, quedando en suspenso lo que podría pasar.

Aleska rechazaba a Clovis en un principio porque no le atraía, según ella misma decía. Luego entre tanta insistencia, confesó que también era porque quería saber qué podría tener en la vida real con Christian, quien también la esperaba una vez afuera.

Una vez que acabó el reality, Clovis y Aleska decidieron presumir su amor en un auto de lujo y contra todo pronóstico.

Aleska y Christian se enamoraron en La casa de los famosos pero ya no se dio el romance afuera / Instagram

Y quien dejó un mensaje una vez que esto pasó al parecer fue Christian Estrada, muchos aseguraron que su mensaje dejaría ver que él habría sido quien no quiso tener nada con Aleska.

A través de una historia de Instagram, los fans mencionan que Estrada colocó una foto en la alberca y escribió: “Me elegí a mí”, aunque ya no se encuentra la foto en redes sociales. Pese a que no mencionó nombres, internautas atribuyen que este sería un mensaje para Aleska.

Los obstáculos para el amor entre Clovis y Aleska

El amor entre Aleska y Clovis amor se tuvo que dar en medio del conflicto. En redes sociales los internautas se enteraron por los perfiles de los famosos que el cuarto tierra no estaba de acuerdo con el noviazgo de Clovis y Aleska y se dejaron de seguir.

En el programa ‘Hoy día’, Clovis explicó que quiere intentar su relación con Aleska porque la vida es una.

Por otro lado, Aleska comentó recientemente en un pódcast que al salir del reality se dio cuenta que no sentía nada por él y solo era la ilusión que tuvo dentro de la casa.

