Cynthia Rodríguez, JLo y más famosas que expusieron la realidad de un postparto

En muchas ocasiones, un postparto puede provocar muchos problemas psicológicos.

Si bien la maternidad es considera como el “acto de amor más sagrado”, se sabe que el proceso no es nada fácil, principalmente porque, en la mayoría de los casos, las mujeres son las que tienen un mayor peso en esta tarea.

Además de la crianza, las madres lidian con muchos cambios hormonales durante y después del embarazo que incluso pueden llegar a repercutir en su salud física y emocional.

Por ello, muchas famosas han decidido exponer la realidad del postparto y hablar de todo lo que vivieron a raíz de tener un hijo. Aquí te presentamos algunas.

Fernanda Dudette

Hace unos meses, la activista e influencer Fernanda Dudette se convirtió en madre y compartió que, a diferencia de lo que muchas celebridades suben en sus redes sociales, dar a luz a su hijo no fue un proceso fácil.

“En mi caso, 38 horas de parto terminaron en cesárea. Es un cóctel molotov de hormonas, fluidos corporales y situaciones incómodas. Tenemos esta estética en Instagram del ‘mindfulness’ y tu taza de té perfecta y todo súper estable, que todo el tiempo estás perfecta y hermosa”, expresó.

JLo

En 2008, la súper estrella Jennifer López dio a luz a dos gemelos, producto de su matrimonio con el cantante Mac Anthony. Si bien la actriz siempre se mostró contenta por haber sido madre, en 2012 confesó que había sufrido depresión postparto.

“Recuerdo que cuando nacieron los pequeños, durante los primeros diez días o así, sentía que me pasaba algo extraño. Me decía: '¿Qué me pasa? ¿Qué está mal conmigo?’. Estaba triste y deprimida, y llegué a pensar que mis bebés no me querían”, indicó.

De igual forma, recientemente contó que se sentía muy insegura con su figura postparto, por lo que le llamó a su entrenadora para expresarle sus miedos y preguntarle si su cuerpo podría volver a ser “el de antes”.

La depresión postparto hizo que Jennifer López pensara que sus hijos no la querían / Instagram: @jlo

Anne Hathaway

Poco después de haber tenido a su hijo Jonathan en 2016, la actriz Anne Hathaway compartió en sus redes sociales cómo había transformado un pantalón de mezclilla en un cómodo short, debido a que había ganado mucho peso.

“No hay vergüenza en ganar peso durante el embarazo. No hay vergüenza si tardas más de lo que crees en perder peso. No hay vergüenza en romper y hacer tus propios shorts con tus pantalones del verano pasado porque ahora son demasiado pequeños para tus muslos. Los cuerpos cambian. Los cuerpos crecen. Los cuerpos se encogen. Todo es amor”, manifestó.

Anne Hathaway tuvo que cortar sus pantalones debido al aumento de peso / Instagram: @annehathaway

Pink

En 2017, la cantante Pink le dio la bienvenida a su segundo hijo, Jameson Moon, y, como la gran mayoría de las madres, subió algunos kilos. Sin embargo, la celebridad no temió en mostrar su cambio e incluso invitó a todas las mamás en no caer en los “estándares de la sociedad”.

“¿Pueden creer que peso 72 kilos y mido 1.60 metros? Bajo los estándares normales eso me hace obesa. Sé que no estoy en mi peso y ni cerca de llegar a él después de tener a mi segundo bebé, pero no me siento obesa. La única cosa que siento es ser yo misma. Aléjense de esos estándares, chicas”, apuntó.

Cynthia Rodríguez

A principios de agosto, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera anunciaron el nacimiento de su bebé León. Aunque la presentadora ha dejaron en claro que es feliz en su nueva etapa de madre, también confesó que no ha sido nada fácil adaptarse, aun contando con la ayuda de su familia.

“Cada posparto es completamente diferente por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento. Lejos de romantizar el posparto, créanme que lo estoy viviendo súper real”, indicó.

