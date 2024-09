¿El aceite de oliva te hace engordar? Aquí sus mitos y realidades

El aceite de oliva es uno de los grandes protagonistas en la gastronomía mundial. Es el “oro líquido del Mediterráneo”, conocido por su sabor inigualable y sus impresionantes beneficios para la salud. Sin embargo, como sucede con muchos alimentos, viene acompañado de mitos que han circulado por años y que pueden confundirnos a la hora de decidir cómo usarlo. Te contamos cuáles son los mitos más comunes y las realidades que debes conocer para sacarle el máximo provecho.

MITO 1: “EL ACEITE DE OLIVA ENGORDA”

Vamos directo al grano: ¡este mito es falso! Si bien el aceitede oliva es una grasa, debemos recordar que no todas las grasas son malas. El aceite de oliva extra virgen está cargado de grasas saludables: las monoinsaturadas. Las de este tipo no solo son buenas para el corazón, sino que también te ayudan a sentirte satisfecho por más tiempo, lo que puede evitar esos antojos repentinos de comida poco saludable. Claro, como cualquier otro aceite, hay que consumirlo con moderación. Aquí va la clave: el aceite de oliva puede ser tu aliado en la pérdida de peso si lo combinas con una dieta equilibrada. Así que no temas agregar un chorrito en tus ensaladas o en tu pan. Tu cintura te lo agradecerá.

MITO 2: “EL ACEITE DE OLIVA NO SIRVE PARA COCINAR”

Este es un mito muy extendido por todos lados, y está muy lejos de ser cierto. La confusión viene del famoso “punto de humo” del aceite de oliva, que es más bajo que el de otros aceites, como el de canola o girasol. Sin embargo, el punto de humo no lo es todo. El aceite de oliva extra virgen contiene antioxidantes poderosos que protegen el aceite de la oxidación cuando lo calientas. Sí, puede humear si lo dejas mucho tiempo a una temperatura muy alta, pero en la práctica cotidiana –saltear, hornear o freír a temperaturas moderadas–, resiste perfectamente y conserva todos sus beneficios.

MITO 3: “EL MEJOR ACEITE DE OLIVA VIENE DE EUROPA”

Europa tiene una gran reputación en la producción de aceitede oliva, especialmente Italia, España y Grecia. Sin embargo, creer que solo allí se producen los mejores aceites de oliva es un error. Hoy en día, hay países como Marruecos, EU o algunos en América Latina que cosechan olivas y elaboran aceites de altísima calidad. Lo más importante no es de dónde viene el aceite, sino cómo se produce. Busca aceites extra virgen prensados en frío, con un perfil de sabor complejo. Si encuentras una botella de un pequeño productor marroquí, no dudes en probarla. Quizás descubras que te gusta más que los clásicos europeos.

MITO 4: “EL ACEITE DE OLIVA MEJORA CON LOS AÑOS, COMO EL VINO”

Muchos caen en la trampa de la comparación. A diferencia del vino, el aceite de oliva no mejora con la edad. Con el tiempo pierde frescura

y sabor, y se vuelve rancio. Un buen aceite de oliva extra virgen debe usarse en el primer año de haber sido embotellado, y una vez abierto, conviene consumirlo al menos en un par de meses. La lección aquí es sencilla: compra botellas más pequeñas si no usas mucho aceite y consúmelo rápidamente. El aceite de oliva viejo pierde gran parte de sus propiedades beneficiosas, ¡y lo último que queremos es desperdiciar es aceite!

MITO 5: “SI EL ACEITE ES AMARGO O PICANTE, ESTÁ MALO”

Ese pequeño picor en la garganta o ese toque amargo que sientes al probar aceite de oliva extra virgen de calidad no es una señal de que algo anda mal. Es todo lo contrario. El amargor y el picante son señales de frescura y calidad. Estos sabores provienen de los antioxidantes naturales que contiene el aceite, específicamente los polifenoles, que tienen un papel clave en sus beneficios para la salud. Así que, la próxima vez que pruebes un aceite y te pique un poco, ¡disfrútalo! Es un signo de que estás consumiendo un producto cargado de oro.

¿Cómo usar el aceite de oliva de manera inteligente?

Ahora que hemos despejado los mitos, veamos cómo usar el aceite de oliva de forma óptima en tu cocina:

1. Para cocinar a fuego moderado: no dudes en usarlo para saltear, hornear y asar. Es perfecto para darle sabor a tus platos sin preocuparte de que se degrade rápidamente.

2. En frío, para aderezos y salsas: el aceite de oliva brilla cuando no lo calientas. Úsalo para aderezar tus ensaladas, como base para una vinagreta o simplemente rociado sobre pan recién tostado.

3. Para freír a temperaturas moderadas: si bien no es el aceite ideal para realizar frituras profundas, puedes usarlo a temperaturas moderadas (hasta 180 °C) y obtendrás una capa crujiente y sabrosa en tus alimentos.

Dale luz verde al aceite de oliva: el aceite de oliva extra virgen es mucho más que una grasa saludable. Es un compañero versátil que te brinda sabor, nutrición y beneficios para la salud en cada gota. Deja de lado los mitos y únete a los que disfrutan del verdadero oro líquido de la gastronomía.

Recetas

Helado de aceite de oliva y miel con toque de romero

Esta receta es para los aventureros. El aceite de oliva no es solo para platos salados, sino que puede ser la estrella de un postre cremoso y lleno de contrastes. Este helado suave tiene una mezcla de dulce y hierbas que sorprenderá a todos.

Ingredientes

1 taza de leche de almendra o coco (sin azúcar)



1 taza de crema (puedes usar crema vegetal si lo prefieres)



1⁄4 taza de aceite de oliva extra virgen de excelente calidad



1⁄4 taza de miel o miel de monk fruit (o jarabe de maple si lo prefieres vegano)



1 cucharadita de extracto de vainilla 1 ramita de romero frescoUna pizca de sal marina



Preparación:

1 En una cacerola, calienta la leche de almendra o coco junto con la ramita de romero a fuego lento. Cuida que no hierva. Deja infusionar durante unos 10 minutos para que el romero suelte todo su sabor, luego retira la ramita.

2 Agrega la crema,el aceite de oliva,la miel,el extracto de vainilla y una pizca de sal. Remueve bien para combinar los ingredientes. Cocina a fuego lento durante otros 5 minutos, removiendo constantemente.

3 Retira del fuego y deja enfriar completamente. Una vez frío, vierte la mezcla en una máquina de hacer helados o en un recipiente adecuado para congelar. Si no tienes máquina de helados, simplemente colócala en el congelador y bate cada 30 minutos para romper los cristales de hielo, hasta que obtenga una textura suave.

4 Sirve con un chorrito extra de aceite por encima y una pizca de sal marina para un toque final sorprendente.

¡Te garantizo que nadie se esperará esta combinación y será todo un éxito!

Estas recetas demuestran que el aceite de oliva puede ser mucho más que un simple ingrediente para ensaladas o para rociar sobre el pan. Ya sea en un plato salado, un snack o incluso un postre, este “oro líquido” puede ser el protagonista de creaciones originales y saludables que sorprenderán y deleitarán a todos. ¡Atrévete a probarlas y dale un nuevo giro a tu cocina!