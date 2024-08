¡Haz que tu dinero crezca! Consejos para invertir

¿Tienes una situación estable y te sobra un poco de dinero? ¡Felicidades! Es hora de dar el siguiente paso, que es invertir.

Tu dinero en el banco siempre estará seguro, pero no crecerá, por lo que debes considerar la posibilidad de invertir tus remanentes de manera cuidadosa. Sigue estos consejos para que no pierdas tu capital.

1.Define tu capital

Revisa cuánto tienes en tu cuenta y decide cuánto estás dispuesto a invertir. No vacíes por completo tu cuenta, pues los instrumentos de inversión no siempre son seguros y puedes llegar a perder recursos.

2. Evita posibilidades que no conozcas

Al buscar en la web encontrarás un sinfín de posibilidades de inversión, lo mismo que en tu propio banco. De entrada, evita poner tu dinero en instrumentos o esquemas financieros que no entiendas.

3. Cetes, buena opción

Para los principiantes, la mejor opción son los certificados de la Tesorería. La rentabilidad es menor que la que se puede obtener en la Bolsa de Valores, pero es mayor a la que ofrecen los bancos. Y lo mejor es que tu dinero estará 100 por ciento seguro.

Invertir dinero / Freepik

4.Ensaya gratis

Mientras tienes tu capital en Cetes, date de alta en alguna de las plataformas que te permiten invertir en la Bolsa de Valores. Muchas de ellas te otorgan dinero ficticio, con el que puedes hacer ensayos, como “comprar y vender” acciones y observar qué pasa.

5 ¡Aviéntate!

Una vez que te hayas capacitado y entiendas cómo se comporta el mercado, arriesga un poco con tu dinero real. Si lo haces con cuidado podrás ganar más que la rentabilidad de los Cetes, aunque siempre a mediano o largo plazo.

6. Usa plataformas autorizadas

Verifica que la plataforma para invertir en la Bolsa esté autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues, además de que tendrá tus datos personales, le confiarás el manejo de tus recursos.

Pixabay

7. Checa todas las condiciones

Procura verificar las condiciones en que la plataforma que elegiste te permitirá invertir en la Bolsa de Valores, sobre todo las comisiones que te cobrará por las ganancias obtenidas o por otros conceptos.

8. Ten varias canastas

Los expertos recomiendan no poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, no colocar todo tu capital en un solo instrumento de inversión, pues si algo falla, perderás todo tu capital de un jalón.

Dinero dibujo / AI de bIng.com

9. Conserva la calma

Si al poco tiempo de que compraste acciones de alguna empresa pierden valor por algún motivo, no te desesperes, pues quizá se trate de una coyuntura pasajera. Toma las cosas con calma y apuéstale a que habrá una recuperación.

10. Cuidado con las estafas

Blíndate contra las estafas. Di no a quien te “garantice” ganancias exorbitantes con poca inversión, eso no es posible. Evita poner tu capital en esquemas piramidales o en otros que no estén debidamente regulados.

