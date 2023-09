Perros y gatos: entrenamiento, limpieza y repelentes ¡No uses cloro ni amoniaco!

¿Cómo entrenar a tu perro o gato para hacer pipí y popó en el área correspondiente? ¿Cómo limpiar el área y quitar olores? ¡Aprende los tips!

En esta edición de TVNotas te traemos los mejores consejos que tienen que ver con el entrenamiento de tu mascota para que orine y defeque en las áreas que le corresponden y no tengas problemas con que hagan lo que quieran e incluso te echen a perder muebles o pisos.

Cada mascota es distinta, pero el entrenamiento suele ser igual, aunque eso sí, para perros y gatos hay consejos diferentes.

Perros:

Entrenar a un perro para que orine y defeque fuera es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Pero es posible con constancia y refuerzo positivo. A continuación te ofrecemos algunos consejos:

Los tips para entrenar a tu perro / Pixabay

1 Mientras más cachorro sea el perro, más fácil será adiestrarlo

Los cachorros pueden empezar a aprender a salir a la calle alrededor de las ocho semanas de edad, una vez que sus vacunas estén completas.

2 Establece una rutina

Sácalo con cierta periodicidad para que pueda ir al baño. Al principio, no dejes pasar muchas horas entre salidas. Sácalo al despertar, después de comer o beber y después de jugar.

Conoce más consejos para entrenar a tu perro en tu revista impresa y digital de TVNotas.

Gatos:

Los gatos también pueden ser entrenados para ahacer del baño en un arenero / Pixabay

1 Muéstrale la caja de arena

Puedes colocar al gato en el arenero y enseñarle con tus manos cómo escarbar en la arena. No hay que presionarlo para que lo haga, ya que no se sentirá cómodo y no hará lo que le dices. Los gatos aprenden rápido y al ver cómo escarbas con las manos él hará lo mismo con sus patitas.

2 Llévalo al arenero con frecuencia

Al igual que con los perros, cuanto más a menudo lleves a tu gato a la caja de arena, más probabilidades habrá de que la utilice.

¡Hay tres consejos más esperándote en la revista TVNotas digital e impresa!

Con paciencia y constancia, entrena a tu perro o gato para que orine y defeque en un lugar diseñado. Solo recuerda ser paciente ¡y tendrás éxito en poco tiempo!

Consejos adicionales para perros y gatos:

Es importante asegurarse de que tu perro y gato tengan un lugar cómodo y seguro para ir al baño. El lugar debe estar libre de distracciones y en un área tranquila a la que puede acceder fácilmente.

En ocasiones es útil utilizar una cerca para mascotas, para evitar que tu perro o gato se aleje del lugar para ir al baño.

Con un poco de paciencia y esfuerzo puedes entrenar a tu perro o gato y mantener tu casa limpia y ordenada.

Consejos para limpiar el área de tus mascotas / Pixabay

¿Cómo limpiar el área del baño de mi mascota o quitar olores?

NO uses cloro ni amoniaco. Su olor es parecido al de pipí y puede tener resultados inversos, y hacer sentir a tu peludo que ese es un buen lugar para ir al baño.

En cambio puedes usar limón, que es un método natural sin ningún efecto en nuestras mascotas. Además de suprimir el olor desagradable, es antifúngico y antibaceriano.

Conoce más consejos de limpieza para quitar olores de pipí o popó de tu mascota en la revista impresa o digital de TVNotas.