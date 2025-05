¿Qué le pasó a Maple, la perra lesionada en un vuelo?

Desde el 23 de mayo las redes sociales se llenaron de indignación por el caso de la perra Maple, una mascota que llegó lastimada de un vuelo de Miami a la cuidad de México. Los dueños de Maple denunciaron el casoe en redes y exigieron una explicación por parte de la aerolínea. ¿Qué le pasó a la Maple?

La perrita Maple sufrió maltrato animal por parte de una aerolínea / Captura de pantalla de X: @Lorelo

¿Qué le pasó a Maple, la perra que llegó lastimada en un vuelo de Miami a CDMX?

Una usuaria de ‘X’ identificada como Lorena, denunció el caso de la perra Maple, mascota de sus primos Gabriel Molina y Mariana Molina. De acuerdo con el video compartido en la red social, el jueves 14 de mayo la pareja voló con sus dos perras de Miami a la Ciudad de México.

La pareja se estaba mudando, por lo que llevaron consigo a las mascotas. Sin embargo, las perras no pudieron viajar en la cabina con sus dueños por su peso y tamaño. Maple es de talla grande de raza que parece labrador. Al aterrizar y esperar el equipaje, sus perritas no llegaban, por lo que Mariana y Gabriel preguntaron al personal de la aerolínea por ella, pero no tuvieron respuesta, según relata Lorena.

Cuando las perras llegaron finalmente luego de 30 minutos, según el relato de Lorena, se encontraron con que Maple venía deshidratada, ensangrentada y en shock. Lorena explicó que el personal aseguró: “De qué se quejan, las perras ya están aquí y están bien”, pero Maple estaba muy mal y vomitó sangre cuando quisieron darle agua.

Los papeles de Maple, como un certificado de salud del estado Florida, avalaban que estaba bien antes del vuelo. Maple estuvo en el aeropuerto más de 4 horas hasta que un veterinario la revisó.

Cuando recibió la atención médica, la perra de Gabriel y Mariana fue diagnosticada con afección renal y un traumatismo.

¿Qué dijo Aeroméxico sobre el caso de la perrita Maple?

Los dueños de Maple se quejaron del trato de parte de Aeroméxico a la mascota.

Frente a la denuncia y la ola de críticas que fue creciendo en redes sociales, la aerolínea se pronunció mediante un comunicado en el que negó responsabilidad directa respecto a la condición de Maple y explicó que la transportadora de la perrita llegó con sellos intactos y sin daños visibles. Además, aseguraron que el proceso de entrega de Maple a sus dueños se realizó dentro de los tiempos y “estándares requeridos para especies vivas”.

Aeroméxico señaló que el retraso de la entrega de los animales se debió al procedimiento sanitario ajeno a ellos y sostuvo que ningún miembro del personal manipuló inadecuadamente a la perrita. Aseguraron que se toman muy en serio la transportación de sus clientes, incluyendo sus mascotas y lamentaron lo sucedido a Maple.

Aeroméxico emitió un comunicado en respuesta al caso de la perrita Maple / X: @Lorelo

En redes sociales critican a Aeroméxico por lo que le pasó a la perra Maple

Pese a las declaraciones de Aeroméxico, Lorena se quejó de la respuesta.

En los comentarios de su publicación, muchos usuarios se quejaron de las condiciones en las que tienen que viajar los perros de cierto tamaño que no pueden ir en la cabina por lo general en las aerolíneas:



"¡Qué poca madre, urge que se viralice esto!”

“Yo voy a viajar pronto y es lo que me da terror de llevar a mi perrita abajo”

"¡2025 y siguen sin descifrar cómo garantizar un viaje seguro para las mascotas! ¡Increíble! Si así tratan a un ser vivo, ¡ahora entiendo por qué hay tantas quejas de cómo tratan el equipaje! Pero hay que hacer esto viral, al parecer solo así las empresas toman acciones hoy en día”

El caso de Maple puso el foco sobre las condiciones en que viajan los animales en vuelos comerciales, por lo que los internautas exigieron a las aerolíneas mejorar sus protocolos para asegurar la integridad de las mascotas transportadas en bodega. A la fecha, Maple sigue recuperándose y bajo observación veterinaria.