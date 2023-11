Nicola Porcella denuncia presunta discriminación en el aeropuerto de CDMX por ser peruano

En medio de todo el éxito que ha cosechado a raíz de su participación en La casa de los famosos México, Nicola Porcella denuncia que una empleada del aeropuerto de la Ciudad de México lo discriminó, aparentemente, por ser extranjero.

A palabras del propio actor, se había formado en la fila de inmigración junto con un acompañante, cuando una colaboradora de una aerolínea les pidió que se retiraran de allí.

Al denunciar esta situación con los supervisores de la empresa, la empleada afirmó que no había sido su “intención” ofenderlo e incluso manifestó que se tomaba fotos con varios famosos extranjeros.

Según Porcella, la aerolínea se portó “muy bien” y atendió su denuncia de manera inmediata. Si bien, desconoce en qué terminó el asunto, resaltó la importancia de alzar la voz ante estos casos.

Nicola Porcela en redes sociales

“A mí no me gustaría que a mi hijo lo traten así o que a un amigo mío mexicano lo traten así en otro país. Fuera de eso, la gente en México es espectacular. Primera vez que me pasa algo así en México porque la gente me ha tratado hermoso y yo me siento mexicano”