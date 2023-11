Wendy Guevara estaría triste porque Nicola se fue de vacaciones y no la llevó: “Nunca se lo voy a perdonar”

Nicola Porcella se ha consolidado como una de las personalidades más queridas luego de su participación en La casa de los famosos México.

Desde entonces, el peruano ha obtenido diversas oportunidades de trabajo en el medio mexicano, lo que habría derivado a que pudiera cumplir varios de sus sueños, como conocer la nieve.

A través de sus redes sociales, Porcella compartió a sus seguidores lo bien que la está pasando en sus vacaciones en el Círculo Polar Ártico que pasa por las regiones más septentrionales de Escandinavia, Groenlandia, Canadá y Rusia, mejor conocido como la ciudad de Papá Noel.

El también conductor está de vacaciones junto a el actor de teatro argentino-boliviano Leonel Fransezze, el modelo argentino, Marcos Ginocchio, y el actor brasileño, Jean Paulo Campos.

Todo el fandom de Nicola está muy feliz por verlo cumplir sus metas. Sin embargo, quien no estaría muy contenta sería Wendy Guevara, dado que le reprochó a Nicola, a través de un en vivo, que no la llevó con él.



“Nico me dejó y se fue. Nico se fue al Polo Norte y no me llevó. Pinch* perro…. Nico a mí no me llevó. Yo nunca se lo voy a perdonar”, dijo Wendy a sus seguidores.

Sin embargo, la líder de ‘las Perdidas’ procedió a dejar en claro que su queja era meramente una broma y compartió que el actor peruano le manda videos de su experiencia en el Círculo Polar.

Los seguidores de Guevara no tardaron en reaccionar y pidieron a la famosa que no se sintiera mal, dado que ella también se fue de vacaciones sin Nicola y peor aún, con Marlon Colmenarez: “Pero si ella no quería llevar a Nico de vacaciones”, “A poco ella lo llevó cuando se fue con el pug”.

