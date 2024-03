Semana Santa 2024: Consume atún y no soya, lo dice la PROFECO

¡Qué no te engañen en esta Cuaresma y Semana Santa! No todo es lo que parece, la PROFECO, ya habló y no todas las marcas que venden atún cumplen con lo que dicen.

El atún es uno de los alimentos más consumidos en Cuaresma y fuera de ella. Este alimento es un básico de la vida fitness por su composición baja en grasa.

Pero, eso no siempre es así, pues algunas marcas en realidad nos venden una lata con un porcentaje alto en grasa, sal o soya, los cuales en lugar de ayudarnos a ser más saludables pueden perjudicarnos. ¡Toma nota!

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), publicó su nuevo informe sobre las marcas de atún del mercado y algunas contienen hasta un 62 % de soya, algo que no declaran en su tabla de valor nutricional. 52 productos fueron analizados bajo la Norma Oficial Mexicana-235-SE-2020, es decir, que tomaron en cuenta los siguientes parámetros para analizarlas:

-Contenido de soya

-Volumen de masa drenada

-Contenido neto

-Presentación

-Nivel de proteína

Y para sorpresa de algunos, varios atunes sólidos o compactos no cumplieron con los requerimientos, pues incluso presentan información no veraz.

MARCAS CON MAYOR PORCENTAJE DE SOYA:

Aquí te decimos cuáles son las marcas que en realidad te venden más soya que atún:

-Ke Precio!: Dicha marca contiene un 14 % de soya en su composición, lo cual es algo elevado, pero eso no es todo, pues no presenta en su empaque la leyenda de “exceso de sodio” y realmente es un producto que contiene mucha sal.

Precissimo: Atún con un 30 % de soya que además mienten en su masa declarada. Pues promete 205 g y en realidad presenta solo 201.4 g.

Aurrera: Dicha marca promete un porcentaje de soya del 14 %, pero al someterla a estudios descubrieron que en realidad tiene un rango de 21 % a 22 % de soya.

MARCAS DE ATÚN CON MÁS PROTEÍNA:

Pero no todo es malo, pues según dicho estudio, algunas marcas realmente ofrecen productos de calidad como:

-Tunny Sport: La cual no solo contiene un 29 % de proteína, sino que como plus, el atún viene adicionado con vitaminas.

-Atún Dolores: El atún de aleta amarilla en hojuela y agua tiene un 22 % de proteína en su composición.

-Tunny Clásico: Al igual que el atún Dolores, presenta el 22 % de proteína en su composición.

-Tunny bajo en sodio: En su presentación reducida en sales, aporta hasta un 23 % de proteína en su valor nutricional.

-Mazatún: Dicho atún cuenta con un 22 % de proteína en cada lata.

¡Realiza compras inteligentes y saludables! ¿Con qué marca de atún te quedas?