Sonreír no siempre es sinónimo de felicidad; ¡puede disfrazar graves trastornos emocionales!

Pese a que la risa no indica que las personas se encuentren felices, funge como un antidepresivo que ayuda a crear fuertes dosis de serotonina.

¿Sabías que una persona que sonríe todo el tiempo puede estar lidiando con algún trastorno?

Marina, una paciente con diagnóstico de depresión atípica, compartió como es enfrentarse a dicho padecimiento:

“Cuando yo me deprimí (...) no cambié mi rutina. Al contrario, mis notas en la facultad nunca fueron mejores, salía a bailar y hasta me iba de viaje con mis amigas, haciendo trekking y deportes extremos. Para cualquiera que me viera, yo era una chica sana que hacía todo lo que se esperaba de ella. Pero en mi interior vivía un infierno”, comentó.

38.5 millones de mexicanos han vivido algún evento depresivo. / Shutterstock

Cuando la risa es un camuflaje de la depresión se conoce como Depresión Sonriente

La ‘depresión sonriente’ o ‘atípica’ ocurre cuando una persona muestra una apariencia de normalidad e incluso de felicidad, pero vive los síntomas de la depresión sin exteriorizarlos:

“En ella está la presión de estar a la altura de la actualidad y las exigencias que plantea hoy el mundo. Aunque llegar a esto signifique el sacrificio de la Sobre exigencia a uno mismo”, indica el psicólogo clínico Luis Gonçalvez Boggio.

Este tipo de depresión es más común en hombres y muchas veces terminan en suicidio.

Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan sobre el impacto de la sonrisa falsa en el estado de ánimo descubrió que mientras más risas fingían peor era el ánimo: mayor irritabilidad, ira y tristeza. Además; “la depresión sonriente es más común en varones, pues no tienen permiso cultural de expresar sus emociones (...) Cuando se deprimen, no lloran. Eso genera que los suicidios consumados sean más frecuentes en ellos”, explica el psiquiatra Pedro Bustelo.

Además, se ha descubierto que reír en momentos inadecuados puede ser signo de alguna psicopatología más grave

Según los neurocientíficos, en ocasiones el cerebro recurre a la risa como medio de ‘catarsis emocional’ para liberar angustia, tristeza, frustración, enfado, estrés, tensión y ansiedad.

Además, investigaciones realizadas en la Universidad de Columbia señalan que también puede ser origen de trastornos neurológicos como la epilepsia gelástica (explosión repentina de risa sin causa), esclerosis múltiple, neuromielitis óptica (afecta los nervios ópticos y la médula espinal), encefalomielitis diseminada aguda (desorden autoinmune del sistema nervioso), parálisis bulbar (habla arrastrada y dificultad para masticar y tragar), entre otros.

Este 7 de mayo es el Día Mundial de la Risa, pero ¿sabías que esta? no siempre es positiva ni sana? ¡Descubre qué oculta detrás, según la ciencia!

Síntomas de los tipos de depresión

Depresión típica



Insomnio

Falta de energía

Tristeza

Falta de placer y deseo

Falta de apetito

Depresión atípica



Dormir en exceso

Depresión temporal ante buenas noticias o eventos positivos

Cansancio

Sensación de pesadez en brazos o piernas (más de una hora al día)

Sensibilidad al rechazo o a las críticas

Falta de tristeza

Mayor apetito

Depresión distimia



Tristeza Pérdida de interés en las actividades cotidianas

Cansancio y falta de energía Baja autoestima, autocrítica o sensación de incapacidad

Problemas para pensar con claridad y tomar decisiones

Dificultad para hacer las tareas en tiempo y forma

Enojo, impaciencia o ira con facilidad

Evitar actividades sociales

Sentimientos de culpa y angustia por el pasado

Falta de apetito o tendencia a comer en exceso

Problemas para dormir

Desesperanza

Enfermedades relacionas con la risa

SÍNDROME DE AFECTO PSEUDOBULBAR. Se caracteriza por episodios de risa y llanto involuntarios e incontrolables. Es un trastorno de expresión emocional disociada de los sentimientos, debido a una desconexión entre las vías que controlan los impulsos emocionales y las de la expresión facial.

DEMENCIA. Un estudio ha concluido que un sentido del humor ‘retorcido’ y la risa en momentos inadecuados es uno de los primeros síntomas de demencia.

GELOTOFOBIA. Miedo intenso a que se rían de uno, que puede derivar en ansiedad extrema y depresión. Según estudios, se asocia a una mala conexión entre el área frontal y el área temporal media del cerebro, las responsables de vigilar y procesar los estímulos emocionales.

GELOTOFILIA. Las personas con esta afección disfrutan cuando se ríen de ellos, ya sea mediante anécdotas o bien, acciones ‘divertidas’.

CATAGELASTICISMO. Condición en la que una persona obtiene placer riéndose de los demás, por lo cual buscan crear situaciones que lo propicien.

Beneficios para la salud de la risa sana

Fuera de algún trastorno, la risa funciona como antidepresivo, aumentando la serotonina en el cerebro, un neurotransmisor que genera bienestar.

La sonrisa no siempre es sinónimo de felicidad real / Shutterstock