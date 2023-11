Afterlife México 2024: Fechas, precios, preventa y todo lo que necesitas saber

Afterlife es el festival aclamado por todos aquellos que disfrutan de vivir una experiencia de música electrónica de una manera sin igual. El evento está en otro nivel esto gracias a sus ya virales efectos visuales.

Afterlife se trata de un proyecto de la casa discográfica fundada por Tale Of Us, el súper dúo italiano formado por Matteo Milleri y Carmine Conte. Afterlife se presentó por primera vez en junio de 2016 durante la OFF Week del Sónar que se celebró en Poble Espanyol, Barcelona, España. Desde entonces, no ha parado de sorprender.

¿Cuándo y a dónde llegará el tour de Afterlife en México?

Por primera vez este evento tiene dos fechas en México. La primera será Guadalajara el 17 de mayo del 2024, específicamente en la explanada del estadio Akron. La segunda presentación será el 25 de mayo del 2024 en la Ciudad de México. Esta será la segunda vez que la capital del país reciba al festival Afterlife. La cita será en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo registrarse para comprar los boletos del Afterlife CDMX?

Debido a la alta afluencia de personas que se espera que participen en el evento Afterlife CDMX, es necesario llevar a cabo un proceso de registro previo para adquirir los boletos.

Los interesados deberán realizar un preregistro en este enlace: https://www.after.life/mexicocity en el que tendrán que proporcionar los siguientes datos:

Nombre

Correo electrónico

Marcar la casilla de recibir correo y actualizaciones de Afterlife

Luego de realizar el registro, la plataforma enviará un correo electrónico varias horas antes de la venta general de boletos del Afterlife CDMX, para brindar acceso temprano.

¿Cuándo es la preventa de los boletos?

La preventa de los boletos inicia el próximo viernes 8 de diciembre, a través de Ticketmaster para tarjetahabientes de Citibanamex y los precios aún no se conocen, pero los precios del año pasado fueron los siguientes: