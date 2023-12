¿Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su noviazgo? Esto se sabe

Tras ser una de las parejas más controversiales del medio artístico, Bad Bunny y Kendall Jenner habrían decidido terminar su relación a 10 meses de haber sido captados juntos por primera vez en un exclusivo antro de Los Ángeles.

Una fuente cercana expresó para la revista People que la presunta expareja decidió ponerle una pausa a su relación, después de 10 meses de noviazgo. Si bien no especificó el motivo de la separación, dejó entrever que el tiempo habría sido un factor determinante.

“No hay rencor entre ellos e incluso están en contacto. Su relación había sido difícil debido a sus apretadas agendas”. Revista People

Hasta el momento, el cantante y la socialité no se han pronunciado acerca de su presunta separación. Sin embargo, recordemos que ambos ha sido muy reservados y jamás confirmaron o desmintieron su romance.

“Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie. (A mis amigos cercanos y familiares) son los únicos a quienes tengo que aclararles algo”, expresó Bad Bunny en su momento.

Cabe destacar que ambos fueron captados juntos por última vez a finales de octubre. Salieron a desayunar a un lugar en Beverly Hills.

Bad Bunny no quiso hablar de su relación con Kendall Jenner / Instagram: @badbunnytdr

El misterioso mensaje de Kendall Jenner

A mediados de noviembre, Kendall Jenner posteó un mensaje muy sospechoso en redes sociales, junto a una imagen de una puesta de sol: “Lo que es importante para mí, simplemente me encontrará”, escribió.

Si bien no mencionó a nadie en su publicación, la mayoría de los fans consideraron que sus palabras eran una “señal” de que su relación con el llamado ‘Conejo malo’ estaba en peligro o simplemente había terminado.

