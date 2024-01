¿Dónde ver ‘The new look’ la nueva serie sobre la vida de Christian Dior y su enemistad con Coco Chanel?

La serie biográfica sobre Christian Dior está a punto de llegar a streaming con revelaciones inéditas sobre la vida del icónico diseñador de moda. La trama de ‘The new look’ promete explorar aspectos poco conocidos de la relación de Dior con su hermana Catherine y la intensa rivalidad que mantuvo con la legendaria Coco Chanel.

En el trailer, se vislumbra que la historia se desenvolverá en el período de la Segunda Guerra Mundial, cuando Dior, tras dejar el ejército francés en 1942, se une a la casa de modas Lucien Lelong en la París ocupada por los nazis. La narrativa se adentrará en los años posteriores a la guerra, siguiendo el camino que llevó a Christian Dior al éxito.

Un hito crucial será su reconocimiento por parte de Carmel Snow, directora de Harper’s Bazaar, quien denominó la icónica colección de 90 piezas como el ‘New look’, un título que también adopta la serie.

Checa: De la moda: Fondo de clóset ¡Qué mejor que hacerte de unos buenos conjuntos básicos en enero!

Cristian Dior fundador de la maison Dior. / Internet

¿Quiénes actuán en ‘The new look’?

El elenco de ‘The new look promete actuaciones con Ben Mendelsohn encarnando a Christian Dior, Juliette Binoche como la rival en la escena, Coco Chanel. Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer Claes Bang , y Glenn Close.

Checa: Descubre la magia del contouring: Una guía para resaltar tu belleza natural

¿Cuándo estrena y en dónde verla?

La serie estará disponible a partir del 14 de febrero de 2024 en la plataforma de streaming AppleTV. Para los amantes de la moda y aquellos interesados en conocer más sobre el hombre que cambió el rumbo de la industria, ‘The new look’ ofrece una inmersión fascinante en el intrigante origen de una de las rivalidades más destacadas en el mundo de la alta costura.

Checa: Aprende a combinar tu maquillaje con tus accesorios y prendas ¡luce de impacto!