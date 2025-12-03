Interceramic celebró el fin de año 2025 con una cálida Noche Bohemia

La Noche Bohemia de Interceramic se desarrolló en un ambiente íntimo entre luces suaves, música y detalles con un toque campirano. El evento se realizó al sur de la Ciudad de México.

Noche Bohemia 2025 de Interceramic / Liliana Carpio

¿Cómo fue la Noche Bohemia de Interceramic 2025?

La velada inició con una selecta propuesta de mixología a cargo de Juan Pablo Martínez, fundador de GoldFish México, quien sorprendió con creaciones únicas especialmente preparadas para la ocasión.

Posteriormente los asistentes recibieron un mensaje de bienvenida por parte del Lic. Juan José Sustaeta Mendizabal, Director Comercial de Interceramic, quien ha sido pieza clave en el crecimiento y consolidación de esta empresa 100% mexicana desde 1993.

Para mantener el estilo casual y bohemio de la noche, la cena estuvo compuesta por sabores mexicanos, cuidadosamente preparada por Idea Banquetes. Los platillos fueron acompañados por un momento acústico especial con la voz de la intérprete Cristina Peralta, quien añadió un toque emotivo y elegante al ambiente.

La noche también incluyó un momento de emoción con una rifa de productos Interceramic, donde los invitados tuvieron la oportunidad de llevarse desde juegos de baño, sanitarios, además de otras sorpresas preparadas especialmente para ellos.

Finalmente la velada cerró de manera relajada, permitiendo que los asistentes disfrutaran de la música, los cócteles y la buena compañía, fortalenciendo los lazos y relaciones que han hecho de este 2025 un año lleno de logros y grandes alianzas para la Familia Interceramic.

@interceramicmx