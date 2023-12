La Navidad llega al cine con la proyección de cuatro películas clásicas de diciembre

A unas cuantas semanas de que llegue la tan esperada Navidad,en las salas de cine se proyectarán cuatro películas sobre esta época para recibir el próximo 25 de diciembre con todo.

Bajo el nombre de Clásicos de Navidad, se presentan los filmes que formarán parte de la cartelera durante todo el mes de diciembre. ¿Te las vas a perder? Aquí te contamos qué películas son y de qué tratan, por si no las has visto o no te acuerdas.

Estas son las cintas y fechas programas:

El regalo prometido : Del 7 al 13 y del 21 al 27 de diciembre

: Del 7 al 13 y del 21 al 27 de diciembre Last Christmas : Del 30 de noviembre al 6 de diciembre y del 14 al 20 de diciembre

: Del 30 de noviembre al 6 de diciembre y del 14 al 20 de diciembre El grinch animado: Del 30 de noviembre al 13 de diciembre

Del 30 de noviembre al 13 de diciembre Elf: Del 14 a 27 de diciembre

¿De qué tratan y quiénes protagonizan las películas clásicas de Navidad?

El regalo prometido

Estrenada en 1996 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, El regalo prometido nos cuenta la historia de Howard Langston, un hombre ocupado que le promete a su hijo regalarle uno de los juguetes más populares como compensación por llegar tarde a su clase de karate.

La película presenta todos los obstáculos que Howard tuvo que pasar en su intento por conseguir el ansiado obsequio.

Last Christmas

Last Christmas: Otra oportunidad para amar es una historia romántica que se estrenó en 2019. La cinta nos narra la vida de una mujer joven, a quien persigue la mala suerte, que acepta trabajar en Navidad en un almacén. Este trabajo como elfo de Santa cambiará su suerte y le permitirá conocer a Tom. Está inspirada en la canción del mismo nombre de Wham!, grupo del que formaba parte George Michael y es protagonizada por Emilia Clarke.

El grinch animado

El grinch animado nos trae de vuelta la historia de Grinch, un monstruo verde que odia la Navidad y buscará la forma de arruinársela a los residentes del pueblo cercano a su hogar.

Se estrenó en 2019 y es la tercera adaptación en pantalla de la historia, siguiendo al especial de televisión de 1966 del mismo nombre y la versión del año 2000 también del mismo nombre, protagonizada por Jim Carrey.

Elf

Elf: El duende sigue la historia de un hombre que fue adoptado por uno de los duendes que trabajan para Santa Claus. Harto de no saber nada sobre su verdadero origen, se aventura a Nueva York para encontrar a su verdadera familia. La película es protagonizada por Will Ferrell.

