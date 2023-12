Las 10 mejores series de 2023 según el New York Times y dónde verlas

En uno de los medios más reconocidos de Estados Unidos, The New York Times, prepararon una lista de las mejores series del año. Como se acerca el final de este 2023, esta lista se ha hecho muy popular para quienes son fanáticos de la industria audiovisual.

A continuación el ranking de las mejores series según The New York Times:

1. The bear (temporada 2)

Un chef de alta cocina tiene que volver a Chicago para recuperar la tienda de sándwiches de su familia.

Se puede ver en Disney +

2. Bronca

Dos desconocidos tienen un desencuentro en la carretera y comienzan a entrar en una espiral de malas decisiones.

Se puede ver en Netflix

3. The curse

Una pareja de recién casados lucha por llevar su visión de viviendas ecológicas a la comunidad de Nuevo México. Esto se complica cuando un productor de reality shows ve una oportunidad en ellos como una historia.

Se puede ver en Claro video

4. Inseparables

Unas gemelas trabajan como ginecólogas y quieren transformar la práctica en la que las mujeres dan a luz realizando un estudio médico que no es legal.

Se puede ver en Amazon Prime Video

5. Soy Virgo

Un adolescente de raza negra da una crítica anticapitalista y comienza a ser una amenaza.

Se puede ver en Amazon Prime Video

6. Jury Duty

Un nombre anónimo es convocado como jurado en un caso ficticio, uniéndose a un jurado falso de actores. Es un formato sorpresa lo que llama la atención.

Se puede ver en Amazon Prime Video

7. The last of us

Está basada en la exitosa saga de videojuegos. Sus protagonistas son una pareja que debe sobrevivir en medio del apocalipsis.

Se puede ver en HBO Max

8. Reservation dogs

Se estrenó la tercera temporada de esta serie cuyos protagonistas son cuatro adolescentes que crecen en una reserva.

Se puede ver en Star+ o Disney+

9. South side

Dos amigos se acaban de graduar de la universidad y quieren ser empresarios. Esta es sus tercera y última temporada.

Se puede ver en HBO Max

10. Succession

La serie ya llegó a su fin después de cuatro temporadas. Y sin duda es uno de los títulos que pasarán a la historia. Definitivamente es un ‘must’ verla.

Se puede ver en HBO Max.