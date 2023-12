Miguel Layún se retira del futbol entre aplausos y gritos tras ganar el campeonato junto el América

El pasado mes de octubre Miguel Layún anunció su retiro del futbol mexicano, por lo que este domingo 17 de diciembre oficialmente concluyeron sus actividades.

Layún dejó la camiseta número 19 de las Águilas tras lograr el campeonato del apertura 2023 en contra del Tigres.

Miguel Layún se retiré del futbol / Instagram

Así fue el último partido de Miguel Layún con el América

El defensor americanista se despidió entre aplausos por la afición del azulcrema al salir del campo en el segundo tiempo Kevin Álvarez.

Las águilas lograron alzar su décimo cuarto título tras vencer a los Tigres en el estadio Azteca.

El jugador aseguró que su retiro es un sueño cumplido, tras 17 años de carrera: “Lo soñé y este es el mejor sueño. Se lo había dicho a mis compañeros, me voy a ir levantando el título. Hoy cierro un ciclo de una manera a la que no le puedo pedir nada más, me voy más que satisfecho”.

Miguel Layún le cumplió la promesa Emilio Azcárraga

El 19 reveló durante el festejo que le hizo una promesa al dueño del club, Emilio Azcárraga.

TUDN “A Emilio Azcárraga, la última vez que tuvimos la oportunidad de estar juntos, bueno, de hecho fue con la primera persona que hable del club acerca de mi retiro y le dije que me parecía importante que supiera de mi boca que quería cerrar un ciclo… Ese día le dije: ‘Lo único que te puedo prometer, es que te voy a entregar un título más, te lo voy a traer a las manos’”.

Recordemos que Layún debutó con los Tiburones de Veracruz el 28 de marzo del 2023.