Paris Hilton confirma su regreso a la música con un segundo álbum

Paris Hilton, la icónica socialité, ha emocionado a sus seguidores al revelar que está trabajando en su segundo álbum, casi dos décadas después de su debut musical con ‘Paris’. Aunque su primer álbum no fue un éxito de ventas masivas, su sencillo ‘Stars are blind se convirtió en un hit en las listas de la época

Sorpresiva revelación en los Grammy

La presencia de Hilton en los Premios Grammy no fue la única sorpresa de la noche. Durante una entrevista con “E!”, Paris compartió la noticia de su regreso al estudio de grabación. Vestida con un diseño de Reem Acra que la hacía sentir como una sirena, la empresaria dejó perplejos a muchos con la noticia.

Colaboración soñada con Coi Leray y producción de Sia

Durante la entrevista, Paris reveló que cumplirá un deseo al lanzar un dueto con la rapera Coi Leray en su próximo álbum. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fans, y Paris también compartió que la talentosa cantautora australiana, Sia, está produciendo su nuevo disco. Hilton no pudo ocultar su emoción al volver al estudio después de 18 años.

París Hilton regresa a la industria de la música

Paris Hilton anunció que su segundo álbum verá la luz en junio de este año, marcando un regreso triunfal después de casi dos décadas. Con canciones como ‘Stars are blind’ y ‘Nothing in this world’ en su primer LP.

Paris anticipa un nuevo capítulo musical, destacando el papel fundamental de las mujeres en el proceso creativo. La socialité concluyó: “Ha sido increíble estar de vuelta en el estudio; amo que las chicas estén tomando el control porque nosotras dirigimos el mundo”.

