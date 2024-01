Saturday Night Live llegará por primera vez en vivo a Latinoamérica, ¿cuándo y por dónde ver?

Saturday Night Live, es el show estadounidense más famoso por sus secciones de comedia, así como por la amplia cantidad de estrellas que han surgido ahí y está vez ¡Llegará a Latinoamérica totalmente en vivo!

SNL comenzó en 1975 por la NBC. Ahora cumple su temporada 49 y en México se podrá ver a través Universal+ a partir del próximo 20 de enero de este 2024.

Luego de la transmisión en vivo de cada sábado, podrás volver a disfrutar de los episodios de estreno con subtítulos en español todos los viernes en el canal comedia Universal, disponible en Universal+.

Te puede interesar: Dua Lipa confirma su relación con el actor Callum Turner

¿Qué famosos estarán?

Cada episodio de Saturdat Night Live contará con invitados famosos como Timothée Chalamet, Emma Stone y el guapísimo Jason Momoa. Sin duda, la gran sorpresa es que Bad Bunny estará como presentador.

Lee: Aleks Syntek se convierte en el juez de La voz kids y en redes ya piden su salida

¿En que consiste Saturday Night Live?

El show estadounidense cuenta con una dinámica peculiar. Cada episodio suma un elenco habitual de actores cómicos del programa, así como con un presentador invitado y un invitado musical.

El programa comienza siempre con un monólogo de apertura por parte del presentador invitado que termina con la frase característica: “Live, from New York, it is Saturday Night!” (¡En directo, desde Nueva York, es sábado por la noche!)

Una de las características del show es que se parodia todo, desde hechos de la cultura pop hasta eventos actuales.

Celebridades Latinas en el show

En el listado de famosos latinos que han pasado por este programa están Salma Hayek, Sofía Vergara, Ana de Armas y Pedro Pascal. Los artistas Bad Bunny y Karol G estuvieron en el segmento musical.

Mira: Mhoni Vidente refuerza el rumor de un nuevo embarazo para Christian Nodal; ¡es niño!