¿Vas a ver a RBD?: La lista de canciones para el concierto

Muchos lo pedían pero nadie se lo esperaba y ahora es una realidad. RBD regresó a los escenarios para una despedida única con toda la generación ‘rebelde’ que los acompañó durante los años de fama.

La agrupación ya ofreció sus primeros conciertos en México después de Estados Unidos, Colombia y Brasil. Solo restan ocho conciertos para que RBD se despida para siempre como grupo y cada integrante siga con sus proyectos en solitario o en el caso de Anahí, que será su despedida también del mundo del espectáculo para dedicarse a su familia.

No te puedes perder esta oportunidad única de verlos, así que te traemos la lista de canciones del concierto para que te aprendas todos los temas.

RBD está en la etapa final de su tour de despedida / Instagram

Lista de canciones (setlist) del concierto de RBD en México:

Tras de mí



Un poco de tu amor



Cerquita de ti



Aún hay algo



Otro día que va



Así soy yo/ Cuando el amor se acaba/ Fuego



Inalcanzable



Tenerte y quererte/ Me voy/ Dame/ Y no puedo olvidarte/ Para olvidarte de mi



Enséñame



¿Qué hay detrás?



Quisiera ser



Celestial



Bésame sin miedo



Ser o parecer



Futuro ex-novio/ ¿Qué fue del amor?



No pares



Este corazón



Siempre he estado aquí



Era la música/ Wanna play/ Cariño mío



Empezar desde cero



Medley baladas: Una canción/ A tu lado/ Quizá/ Adiós



Solo quédate en silencio



Sálvame



Nuestro amor



Rebelde



El Medley baladas no lo han cantado en todas las fechas por lo que se ha convertido en uno de los temas de conversación entre los fans, porque los RBD han optado por no agregarlo en algunas ocasiones al ver que el público no canta esas canciones, mientras que hay algunos fans que les piden que no quiten el medley porque son temas que quieren escuchar.

Además, Christopher Uckermann destacó en una ocasión que la lista de canciones iba a cambiar a lo largo del tour y los fans piden que incluyan canciones como: Santa no soy, Algún día y más.

RBD volvió al escenario después de 15 años / Twitter

¿Cuándo son los conciertos de RBD en México?

