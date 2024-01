Young Miko: ¿qué significa la letra de la session 58 con Bizarrap?

La BZRP Music Session #58 con Young Miko se estrenó el día de ayer jueves 10 de enero de 2024. El video sacado en YouTube cuenta con 4.6 millones de vistas y un sinfín de respuestas y reacciones en las redes sociales.

Algunas de ellas fue ¿a quién le tira Young Miko con ayuda de Bizarrap en BZRP Music Sessions 58? Aquí te contamos todo.

¿De qué trata la canción con Biza?

La letra de la “session 58 de Young Miko es una defensa a su trayectoria, que ha subido como la espuma en los últimos meses.

Además, pone reconoce el valor de las personas que siempre han estado a su lado desde el principio. Y tira un par de líneas para sus “haters” que mencionan que su éxito se debe a que ha escalado pidiendo favores y sacando muchos features. Al final hace un recuento sobre la posición en la que se encuentra, mencionando que el lujo y la fama no la han alejado de lo que es.

Miko recuerda el día en que le apagaron las luces en un concierto

En tanto, en una de sus referencias recordó aquella vez que le apagaron las luces, el sonido y todo durante un show en vivo, el cual terminó con la cantante llorando arriba del escenario en Costa Rica. El guiño a ese momento se lee así.

“Biza apaga las luces. Déjame a oscuras, que mi gente prende los flashes si yo pido que lo suban”, se escucha en la canción.

¿Por qué le apagaron las luces?

Los hechos sucedieron en el Centro de Eventos Pedregal de San José, durante su “Trap Kitty World Tour 2023”. Las luces del escenario se apagaron sorprendentemente, como se muestra en varios videos en redes sociales.

Según el equipo de relaciones públicas de la artista, explicó a un periódico en puerto rico, El nuevo día: “Debido a problemas técnicos, se apagaron las luces en el espectáculo de Young Miko. Mientras se resolvían los problemas técnicos, se agotó el tiempo de su actuación, lo que resultó en la interrupción del sonido. Esto la llevó a emocionarse y a llorar”.

Young Miko anuncia concierto en México / Instagram

Añadieron que la cantante no estaba al tanto de la situación en ese momento. Por lo que Miko exclamó a su audiencia por el micrófono:

“Si me van a hacer esto, mira qué lindo, alúmbrenme ustedes”, y sus seguidores respondieron iluminando con sus celulares para permitirle continuar.

Posteriormente, su micrófono quedó sin sonido y fueron los asistentes quienes tomaron el relevo de la canción. Young Miko descendió del escenario y reaccionó con llanto.

