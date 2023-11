¡Hoy te traemos un chismecito saludable! Prepárate para decirle no al catarro, la gripe y al dolor de gar-ganta! Este invierno el frío no hará de las suyas, ¡eh! En TVigorízate te enseñaremos cómo evitar caer en enfermedades respiratorias. Para que puedas gozar de las próximas celebraciones al máximo ¡Qué la fiesta no pare!