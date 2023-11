¿Daniela Parra le mandó una indirecta a su hermana?

Daniela Parra, hija del actor Héctor N se ha ganado el corazón del público de Las estrellas bailan en Hoy y es que, si no lo sabías, actualmente participa en dicho concurso a lado de Rafael Nieves.

No obstante, dicha participación no es del agrado de todos. Puesto que hace una semana su media hermana, Alexa Hoffman, dio a conocer su desaprobación contra la producción del programa Hoy, por el supuesto apoyo que le dan a Héctor N. Y no únicamente eso, ya que sin nombrar a Dani arremetió contra ella.