¡Enrique Guzmán andaba furioso y terminó funado!

¡Se armó el zafarrancho con la prensa! Enrique Guzmán no deja de acaparar los titulares y no precisamente por el éxito de su espectáculo, La caravana del rock & roll, el cual protagoniza junto a Angélica María y otros colegas. Y es que, si no lo sabías, recientemente fue acusado por Emilio Morales, exrepresentante de Sylvia Pasquel, esto debido a que presuntamente tocó de manera indebida a la hija mayor de Mayela Laguna. ¡Te contamos todo en el video!