¡La chilindrina busca novio!

¡Sola, pero no por mucho! La actriz María Antonieta de las Nieves, quien da vida a La Chilindrina, a sus 72 años, puso en jaque a los medios al revelar que se encuentra lista para abrir de nuevo su corazón. Esto a 4 años de la muerte de su esposo, el locutor Gabriel Fernández. Fue en un encuentro con los medios en el que reveló que está buscando novio y no solamente eso, a que la prensa le encontró 2 candidatos, y la actriz no dudó en enviarles un mensaje. ¿Quiénes serán los afortunados? ¡Aquí te lo contamos!