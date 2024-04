¡Escándalo tras la muerte de Nicandro Díaz! Después de su mu3rt3 se revelaron tensiones con su exesposa e hijos, tanto que Mariana no asistió al funeral debido a que los hijos de Nicandro y su ex la excluyeron. Mariana afirmó no recordar detalles del incidente debido al shock, lo que llevó a la hija del productor, Victoria Díaz, a desconfiar de sus palabras.