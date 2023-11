Luego de las polémicas declaraciones de Gerard Piqué en el programa El novato, en el que hizo alarde de su actividad íntima con Clara Chía, Shakira no se quedó callada y habría lanzado un zarpazo. Pero no respondió como te imaginas, con otra canción llena de tiradera para el exfutbolista. Esta vez, Shakira habría respondido a su ex con guante blanco. ¡Te contamos todo!