Abuelita se casa consigo misma luego de 40 años de soltería y enternece las redes

La abuelita de 77 años de edad lanzó un poderoso mensaje de amor propio.

Aunque muchas veces el matrimonio está relacionado con el amor, la historia de una ancianita estadounidense llamada Dorothy Fideli sorprendió a los internautas con un llamado al amor propio y la felicidad en pareja y en solitario.

Recientemente se viralizó una serie de imágenes en donde se puede apreciar a la señora de 77 años de edad, Dottie, caminar sola hasta el altar para jurarse amor eterno a sí misma, luego de haber estado soltera por 40 años, pues después de que se divorció ya no estuvo con nadie.

La mujer llamada Dottie cautivó las redes sociales / YouTube: KCEN News

La nativa de Ohio, Estados Unidos, explicó para WLWT que siempre buscó tener un matrimonio feliz, por lo cual hizo algo sorprendente. “Es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz”.

En su boda, la adulta de la tercera edad dio un banquete, colocó decoraciones, hubo música y fue todo un evento como cualquier otra boda, pues Dottie aceptó que muchas personas consideran que son felices en su día a día, sin brindarle atención a los aspectos que realmente importan.

“Muchos viven su vida y creen que son felices y que todo va a salir sobre ruedas, pero no consideran el interior. Los pequeños pétalos de adentro son lo importante”, mencionó Dottie a WLWT.

La historia de la ancianita y su mensaje al amor propio dio la vuelta al mundo provocando cientos de mensajes de amor, ternura y apoyo por parte de los internautas, entre los cuales no faltaron las bromas de algunos solteros que aseguraron que acabarían por casarse con ellos mismos también.

Mujer de la tercera edad lanza un mensaje de amor propio / YouTube: KCEN News

