Magistrade Jesús Ociel Baena es hallade sin vida en Aguascalientes

El cuerpo de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, fue hallade en el fraccionamiento Punta del Cielo de la capital, la mañana de hoy lunes 13 de noviembre.

Medios locales reportaron que el cadáver fue localizado junto al de otra persona al interior de una vivienda.

Jesús Ociel Baena Saucedo era magistrade en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y la primera persona no binaria en ocupar un cargo de este tipo en México y América Latina.

El pasado 17 de mayo, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, recibió de manos del canciller Marcelo Ebrard el primer pasaporte expedido con género no binario. Días antes, el 10 de mayo, le fue entregada la primera acta de nacimiento no binaria en el estado de Coahuila, de donde era originario. También en 2022 obtuvo el título de doctore en Derecho con la primera tesis doctoral escrita con lenguaje no binario.

🚨 #ÚltimaHora | Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, fue hallado sin vida este lunes. pic.twitter.com/fWP88xnczT — La-Lista (@LaListanews) November 13, 2023

El Tribunal Electoral de Aguascalientes colocó un moño negro en señal de luto por la muerte del magistrade, quien tenía gran actividad en redes sociales con contenido sobre la reivindicación de las causa de la población LGBT+ que en diferentes ocasiones le generaron aplausos y a la par ataques de odio.

A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) también lamentó el deceso. “La comunidad INE reconoce sus contribuciones en favor de la democracia y la inclusión”, escribió el organismo por la misma vía.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que se investiga si se trató de un homicidio o un accidente.

“Se va a hacer la investigación (…) no sabemos de qué se trata, si de un homicidio o fue un accidente, veamos primero antes de dar cualquier información. Ya están las autoridades de Aguascalientes cómo fue el caso. Vamos a estar pendientes de cualquier información”, dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La organización Movimiento por la Igualdad en México exigió que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo la muerte y resaltó el trabajo del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en favor de la población LGBT+.

“Lamentamos profundamente la muerte del magistrade Ociel Baena. Su legado en la lucha por la igualdad y contra la discriminación, a través del litigio estratégico y acciones incansables en favor de la diversidad sexual y de género, es invaluable. Exigimos el esclarecimiento total de los hechos. Su memoria y su obra seguirán iluminando nuestro camino”, escribió la agrupación en sus redes sociales.