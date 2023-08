Luisito Comunica experimenta un sismo de magnitud 7.1 en Indonesia ¿nadie lo sintió?

El youtuber no había experimentado un sismo así por lo que le sorprendió que muchos lo pasaran por alto.



Un importante sismo de magnitud 7.1 sacudió las islas de Indonesia en la madrugada del martes. Este suceso tomó mayor relevancia en nuestro país pues fue documentado por el influencer Luisito Comunica.

Por medio de sus historias de Instagram, Luisito Comunica compartió un video en el que contó cómo vivió el sismo, el cual se registró cerca del mar de Bali. El influencer mencionó que es el sismo más fuerte que ha sentido a pesar de que en México también ha vivido fuertes temblores.

“Estamos en Indonesia. Acaba de temblar así oje…, oj3t... Yo no recuerdo haber sentido un terremoto así de fuerte jamás. Estábamos leyendo, fue al parecer fue de unos 7.1 y 7.9 y fue largo, fatal, todo así”.

El epicentro del sismo en Indonesia fue a 203 kilómetros al norte de Mataram y de acuerdo con el youtuber, él se encuentra muy cerca de esta zona. Además, Luisito Comunica expresó que estaba asustado por una posible alerta de tsunami.

El youtuber en ese momento mostró gran interés y preocupación por las poblaciones de los alrededores y de los edificios de la ciudad, pero una vez que tuvo acceso a las noticias, su sorpresa fue otra.

Afortunadamente, el influencer se encuentra bien. / Instagram: @LuisitoComunica

“Todo normal. He estado preguntando a la gente así de: ‘El temblor’ y todos: ‘Ah sí, el temblor ‘. No sé si tiemble mucho aquí. Estaba leyendo que justo esta región está en lo que se llama El anillo de fuego, así que sí hay mucha actividad sísmica. Por eso nadie se alertó. Al parecer la gente de Indonesia está muy acostumbrada a los temblores o tal vez no fue lo suficientemente fuerte. Yo lo sentí muy fuerte, pero tal vez me alerté a lo we... Fue un sustito de turista”.