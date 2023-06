Video: Indigente pone en riesgo su vida para salvar a 25 perros de un incendio en Perú

Sebastián Arias es originario de Colombia y está en búsqueda de su esposa desaparecida.

Sin duda alguna, el internet no solo es útil para viralizar las injusticias que se viven en la sociedad, sino también para dar a conocer historias conmovedoras como la de un hombre que arriesgó su propia vida para salvar a unos perros de un incendio en Perú.

A través de redes sociales, ha circulado un video donde se puede ver a una persona identificada como Sebastián Arias en la cornisa del último piso de un edificio en llamas, el cual era el albergue temporal de 25 perros, en el Distrito de la Victoria, ubicado en Lima, Perú.

Sin importar el peligro, el hombre comenzó a atraer a los animales y a aventarlos a una especie de trampolín improvisado que tenían preparado algunas personas que se encontraban en la banqueta.

Incluso, se puede ver cómo empieza a romper los vidrios de las ventanas para poder acceder a la propiedad y verificar si no había otros “lomitos” al interior.

🇵🇪🐶🙏 | ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

De acuerdo con medios internacionales, el hombre es originario de Colombia y simplemente iba pasando por el lugar cuando se dio cuenta de que un perro estaba en peligro, por lo que, sin pensarlo dos veces, fue al rescatarlo.

“Vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, indicó en una entrevista.

En redes sociales, Sebastián Arias es todo un héroe por arriesgar su vida en el incendio / Twitter: @alertamundial2

Sebastián Arias reconoce que tuvo miedo

Pese a su gran valor, Sebastián Arias admitió que tuvo miedo, pues, justo cuando rescataba al último animal, se dio cuenta de que uno de los muros estaba por colapsar, además de que el perro lo mordió debido a los nervios.

“El último fue el que me dio miedo porque el muro se me venía encima. El perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agresivamente agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé”, mencionó.

Sebastián Arias recibió algunas mordidas de los perros durante su rescate, pues se habrían puesto nerviosos / Twitter: @alertamundial2

Sebastián Arias y su desgarradora historia

Aunque el mundo ahora lo reconoce como un héroe, Sebastián Arias contó que, desde hace algún tiempo, está en búsqueda de su esposa, a quien creyó muerta en su momento, pero después le dijeron que había sido internada en un hospital por un presunto intento de suicidio.

A la par de eso, también vive en estado de indigencia, sin embargo, eso no le impidió pedir ayuda para los animales y las personas que lo “perdieron todo” en el incendio.

“Yo necesito ayuda, pero lo que más me importa son los perros. Cualquier cosa que le puedan dar a esos perros y a esa gente que lo perdió todo. Para mí, este espacio del puente es lo que yo necesito, no me importa”, resaltó.

Sebastián Arias dejó en claro que no quiere ayuda para salir de la calle, pues su prioridad son los perros y las personas que perdieron todo en el incendio / Twitter: @alertamundial2

