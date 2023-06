La versión económica del lujoso perfume de Belinda que tienes que probar

Hace unos días, Belinda compartió cuál es el perfume que usa, mismo que calificó como “delicioso”, pese a que no es fácil que algún aroma pueda conquistarla, por lo que significa mucho que haya escogido este como su favorito para usarlo.

“Me gusta tener mi olor, no me gusta que sea un perfume que cualquiera pueda usar, que sea muy único, que sea mi olor”, contó en una entrevista donde por fin reveló que usa el Baccarat Rouge 540, el icónico perfume de la marca que surgió de la fusión de dos Casas: Maison Baccarat y Maison Francis Kurdjian.

La fragancia francesa unisex está compuesta por notas florales y amaderadas como jazmín, azafrán, madera de cedro y ámbar gris.

Es una fragancia exclusiva que en su momento fue considerada como edición limitada y no es tan accesible. / Instagram: @maisonfranciskurkdjian

La fragancia fue lanzada en 2015 como una edición limitada, por lo que no es tan fácil de conseguir y su precio está entre los 8 mil a 20 mil pesos, según su cantidad y presentación.

¿Cómo conseguir el perfume de Belinda en una opción más barata?

Desde que Beli compartió su gran secreto, sus seguidores se dieron a la tarea de buscar cuál sería una opción más económica para poder tener una fragancia similar a la de la cantante.

Fue entonces que una cuenta de TikTok reveló cuál sería esta opción y revelaron que el dupe del perfume Baccarat Rouge 540 es Quinta Esencia, mismo que tiene un precio de 398 pesos.

Según compartieron, el aroma es unisex, y su parecido con el original es del 95 por ciento, además de que su fijación es de ocho horas y la estela es amplia.