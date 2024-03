Conoce cómo puedes tener una piel radiante y protegida en estas vacaciones

Las vacaciones son para olvidarte de todo, relajarte y disfrutar, pero no te olvides de cuidar tu piel. Si tienes planeado salir a la playa o a algún destino con mucho sol, debes tomar en cuenta la protección solar para verte increíble sin descuidar tu piel. Si usas bronceador, no olvides aplicar primero tu protector solar

La importancia del protector solar

La radiación solar daña la piel y contribuye al envejecimiento prematuro, causando arrugas, manchas y pérdida de elasticidad.

Si cuidas tu piel y usas sueros, cremas, ácidos, etc, pero no usas protector solar, éstos no sirven de nada.

Usar protector solar es fundamental para el cuidado de la piel

Proteger nuestra piel del sol es crucial para reducir efectos negativos, manteniendo nuestra piel joven y saludable.

El protector solar crea una barrera entre la piel y el sol. Por ello debe formar parte de nuestra rutina diaria, sin importar el clima o la estación del año. Si vas a la playa o te expones mucho al sol, debes aplicarlo con frecuencia y en mayor cantidad.

El protector solar tiene una duración de tres a cuatro horas máximo, así que no olvides retocarlo. IMPORTANTE: Cualquier opción que elijas debe tener un factor de protección solar de 50+.

Debes escoger un protector solar con factor +50

Tipos de protector solar

Se tiene la creencia de que los protectores son pesados y te dejan la piel blanca, grasa o pegajosa. En la actualidad esto ya no sucede. Te compartimos algunas opciones y recomendaciones para que elijas el mejor para ti.

TOQUE SECO O MATIFICANTE: Pueden ser en crema, líquidos o en gel. Su principal función es dejar la piel mate y sin sensación grasosa. Son ideales para personas con piel grasa y mixta.

PROTECTOR SOLAR DE RETOQUE: Es ideal para llevar contigo a todos lados. Puede ser en polvo, spray o compactos. Ayuda a retocar sin necesidad de untar o afectar tu maquillaje.

Es ideal para llevar contigo a todos lados. Puede ser en polvo, spray o compactos. Ayuda a retocar sin necesidad de untar o afectar tu maquillaje. HIDRATANTE: En su mayoría son en crema o líquidos. Su principal función es hidratar la piel sin sensación grasosa. Son ideales para piel seca o mixta en invierno.

En su mayoría son en crema o líquidos. Su principal función es hidratar la piel sin sensación grasosa. Son ideales para piel seca o mixta en invierno.

Cualquier opción puedes encontrarla con color y lucir radiante sin necesidad de usar base de maquillaje.

Existen muchos tipos de protectores solares