¿A Wendy Guevara le cancelaron su reality Perdida, pero famosa? Esto es lo que se sabe

Hace unos días, Wendy Guevara estrenó Perdida, pero famosa, un reality transmitido por ViX en el que se muestra el día a día de la famosa influencer tras su victoria en la primera temporada de La casa de los famosos México.

En la presentación del reality, TVNotas estuvo presente y ahí Guevara dijo estar muy emocionada por el lanzamiento de su propio show, señaló que se trataba de un proyecto “hecho con mucho amor y mucha vibra bonita”.

“Ahí podrán ver todo de mí. Verán mi intimidad. Lo importante es que la gente se distraiga y se olvide de todo lo malo. Estos programas de ViX, como el mío, nos abren las puertas a la comunidad trans y a los gays. Eso es lo más importante”, expresó durante la alfombra rosa del programa.

Pese a que Perdida, pero famosa se anunció con bombo y platillo en redes sociales, todo parece indicar que no está dando los resultados esperados por la plataforma de streaming y han decidido cancelar su segunda temporada.

Wendy Guevara no estaría dando los resultados esperados / Instagram: @wendyguevaraoficial

De acuerdo con varios medios de comunicación, el reality show no solo registra bajos niveles audiencia, sino que también ha sido sumamente criticado por ser “aburrido” y “forzado”. Según la opinión del público, el programa no muestra el verdadero “carisma” y “espontaneidad” de Guevara.

Aunado a esto, la propia Wendy reveló hace poco su molestia con ViX por “burlarse” de su amigo y presunto interés amoroso, Marlon Colmenarez: “A los de ViX les valió madre y hacen un d3sm4dr3. Yo ya estoy harta y no voy a hacer una segunda temporada por sus m4m4d4s”, expresó durante un en vivo reciente.

Cabe destacar que, en la edición 1391 de TVNotas, te contamos que una fuente anónima nos aseguró que Televisa castigó a Wendy Guevara por renunciar a la telenovela de Juan Osorio. De acuerdo con lo revelado, la empresa suspendería algunos proyectos pactados.

Wendy Guevara fue castigada por Televisa / Facebook: Wendy Guevara

Ana María Alvarado vs Wendy Guevara

Si bien Wendy o ViX no han confirmado la cancelación de Perdida, pero famosa, el reality ha generado muchas críticas desde su estreno. Una de las más contundentes fue la que hizo recientemente Ana María Alvarado.

“El reality está no malo, lo que le sigue. Bueno, a mi parecer, por lo que he visto. Pues mal hecho, muy improvisado, muy al aventón. Yo dije tanto lo han promocionado, voy a ver un cachito, y no”, así lo dijo en el programa Sale el sol.

En respuesta, Wendy afirmó que no le interesaba su opinión y hasta tachó a la presentadora de ser “argüendera”. Incluso, sostuvo el programa ha tenido un buen rating.

“Es una señora bien argüendera. Que no le guste, no me importa, hermanas. A mí me ha ido muy bien. Ahorita platiqué con los ViX me dijeron que va muy bien. A mí no me gustan los chismes que ellos dan”, indicó.

