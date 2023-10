Wendy Guevara se le va con todo Ana María Alvarado tras criticar su reality show en Vix

Luego de coronarse como la gran ganadora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara sigue cosechando éxitos en su carrera. Hace una semana se estrenó el reality show de Wendy: Perdida pero famosa en la plataforma de Vix. Este programa documentó su vida diaria como las de sus amigas, las otras integrantes de ‘las Perdidas’.

Para algunos este reality les gustó mucho, ya que es conocer más a la influencer. Sin embargo, no todos comparten esta opinión, pues la periodista de espectáculos Ana María Alvarado confesó que no le había gustado ni un poco.

Esta fuerte crítica ocurrió durante el matutino de Sale el Sol, cuando presentaron la nota del evento. La conductora comentó que por todo lo que han dicho del programa tuvo curiosidad de verlo, pero no fue nada de su agrado.

Wendy, perdida, pero famosa, así se llamará el programa de la influencer. / Instagram: @vix

“El reality no está malo está lo que le sigue. A mí parecer, por lo que he visto ‘¿Qué es esto?’ No, no, no”, mencionó,

Ana María aseguró que el programa estaba muy mal hecho por parte de Televisa: “Pues mal hecho, muy improvisado, muy al aventón”.

Finalmente, Alvarado habló que Wendy solo un fenómeno pasajero y por eso la televisora de San Ángel la está explotando: “Creo que la están poniendo hasta acá y está bien, ganó y todo lo quieran decir, qué bueno que tenga fama y éxito en lo que ganó, pero el mentón va estar duro. Verdaderamente le están poniendo en un lugar donde la están sobreexponiendo”.

Wendy Guevara le responde a Ana María Alvarado

Luego de estás fuertes críticas Wendy realizó en vivo en donde respondió varías preguntas que le hacen sus millones de seguidores.

Ahí la influencer aprovechó para responderle a la conductora del ‘Sale el Sol’:

“¿Quién es Ana María Alvarado? ¿Qué dijo de mi reality? No sé quien sea pero puede haber gente que le guste y hay gente que no. A mí no me gustan algunos programas”.

Wendy después recordó quien era Ana María Alvarado: “Ya sé quién es la que está con Gustavo Adolfo Infante la del programa. Ah, bueno, si no le gustó lo que tiene ese programa, es para mis fans, no para ella ni para que no les caiga bien. A mí no me gusta el programa de ellos”, dijo.

Wendy Guevara estrena reality show en Vix / Liliana Carpio

Finalmente, aseguró que no le importan sus críticas, ya que su programa ha sido un gran éxito.

“Ya sé qué señora. Es una señora bien argüendera. Que no le guste, no me importa, hermanas. A mí me ha ido muy bien. Ahorita platiqué con los Vix me dijeron que va muy bien. A mí no me gustan los chismes que ellos dan”, comentó.