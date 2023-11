¡Aitana la rompe en el Auditorio Nacional de la CDMX! Con Danna Paola como invitada de lujo

La cantante Aitana, de 24 años, cumple su sueño de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde puso a bailar a más de nueve mil asistentes con su Alpha Tour 2023. A su show, numerosos fans llegaron vestidos de verde, tal y como ella lo pidió. La gran sorpresa de la noche fue que tuvo de invitada a Danna Paola.

La exparticipante de Operación Triunfo (2017) arrancó con toda su energía, acompañada de su grupo de bailarines con los temas “Los Ángeles”, “2 Extraños” y “Dararí”. Levantó la energía del público desde el primer instante y expresó: “Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche, de ver a la gran mayoría vestidos de verde. Yo no me puedo creer estar en el Auditorio Nacional muchísimas gracias”.

Continuó: “Desde que vine a Ciudad de México, me he enamorado del país y de la gente. Pro siempre he visto al Auditorio Nacional del hotel y no sabía si iba a estar algún día a ese escenario… Hoy se ha cumplido ese sueño”.

Aitana, cumple su sueño de presentarse por primera vez en el Auditorio Nacional. / Luis Marín

Y así siguió con su espectáculo, teniendo como invitada especial a Danna Paola a quien presentó como “La Reina de México” e interpretaron el tema “AQYNE” ante los gritos y aplausos de la gente, expresó: “Yo te agradezco mucho, te admiro, me encanta todo lo que estas haciendo y me muero de ganas de escuchar tu disco. La canción que sacas hoy me encanta y me fascina. Todo lo que has sacado me fascina. Gracias por estar aquí”.

Al respecto, Danna le dijo: “Me hace mucha ilusión verte aquí en tu primer Auditorio Nacional. No podía faltar porque sé lo especial que es este recinto. México te ama, yo te amo y admiro un montón. Son increíbles todos. Es un honor para mi pisar este escenario y compartir arte con esta mujer maravillosa, talentosa, que he visto crecer y hemos crecido juntas desde hace muchos años. Compartir escenario hoy es un recuerdo que voy a tener toda la vida amor, así que enhorabuena y quiero que le gritemos algo: Aitana, hermana ya eres mexicana”. A lo que el público replico varias veces.

La gran sorpresa de la noche fue Danna Paola con quien interpretó el tema “AQYNE”, tema que tienen juntas / Instagram

A su corta edad y carrera, Aitana se ha ganado el cariño de los mexicanos. A lo largo dw su show también interpretó temas de su álbum “11 razones” y expresó: “Estoy muy agradecida y completamente consciente de que soy muy afortunada. Sé que hay mucha gente aquí que no está en su mejor momento de la vida y yo vengo a intentar animar para que paséis un buen momento y que se les olvide todo eso. Pero obvio yo como persona hay días que estoy peor que otros. Hoy estoy muy feliz… La vida es muy bonita, la vida es cambiante, sea lo que sea, por lo que estéis pasando ojalá eso mejore rápido...” Tras este mensaje, interpretó su emotiva balada “The Killers”, de su álbum “Alpha”.

Fue así que, durante una hora 40 minutos, dio lo mejor, siendo una velada inolvidable tanto para sus seguidores como para ella.