Alana Lliteras confiesa cómo terminó su relación con Sebastián Villalobos: “Me fue infiel”

A mediados del 2023, Alana Lliteras y Sebastián Villalobos comenzaron una relación durante su participación en Top Chef. Si bien su amor continuó después del concurso, las cosas entre ellos no tuvieron un final feliz.

Durante una entrevista que le realizaron a Alana previo a su entrada a ‘La casa de los famosos’, la joven confesó que su noviazgo con el influencer había terminado definitivamente. En aquella ocasión, no quiso hacer muchos comentarios al respecto y solo le deseó lo mejor a su ex.

“No siempre las cosas salen como esperamos y tampoco me gusta hablar mal de las personas, entonces prefiero no tener comentarios al respecto. Supongo que si esa persona en algún momento quiere salir a contar que salga de su boca, pero yo de la mía me quedo con lo bonito. Hasta ahí lo dejaré”, . Alana Lliteras

Sin embargo, la mexicana al parecer cambió de opinión respecto a no hablar de su ruptura y se sinceró con sus compañeros de reality. De acuerdo con su versión, el joven tenía “muchos problemas que no arreglaba” y, al parecer, le fue infiel durante uno de los viajes laborales que solía hacer.

“Él tenía muchos problemas que no arreglaba. Ahí empezó como que lo raro porque hubo una situación muy rara en ese viaje, pero yo no soy celosa y entonces yo juraba que no había pasado nada y Bebeshita (me dijo) te puso los cuernos con esta” Alana Lliteras

Alana cuenta cómo fue la ruptura

Esta situación, aunado a ciertos problemas que tenían, la orilló a tomar la decisión de terminarlo. Si bien su idea era contactarlo para hablarlo de frente, él se le “adelantó” y la cortó por mensaje de texto.

“El mensaje empezaba lindo y luego de la nada (leo) ‘me vi con tal persona’. Aparte de su pretexto, él me dijo como que ‘es que estuve reflexionando con la luna azul’. Entonces fue como que ‘ya no te puedo seguir lastimando’. Ese mensaje que me mandó para terminarme me lo mandó como 6 días después de que nos habíamos visto”, expresó.

¿Le pusieron los cuernos a Alana Lliteras?

Según Alana Lliteras, el joven sí la engañó en su momento y hasta le hizo otras cosas que prefirió no contar: “Me fue infiel. Hay otras cosas, pero no las voy a decir aquí. Hay cosas que de verdad no voy a decir”, expresó.

Pese a todo, dijo haberlo perdonado y que ya no le duele lo sucedido, pues no cree que Villalobos sea una persona mala, solo alguien que aún no ha terminado de “madurar”

