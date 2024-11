Alessandra Aguirre: “Me estresa ver que hoy día, para sobresalir, el talento no importa”

Alessandra Aguirre es un nuevo talento en el medio musical. Recientemente lanzó el sencillo Fantasmas al lado de Christian Pagán. Originaria de Perú, nos contó cómo funciona el medio de la música en su país y el camino que está labrando para llegar a públicos masivos.

“Hay muchos artistas en Perú, pero no sé por qué deciden quedarse allá. Tengo muchos amigos con los que estudié música en Boston pero por alguna razón se regresan a Perú. Sé que hay algunos artistas peruanos viviendo en México, como Nicole Favre, pero personalmente siempre quise salir de mi país. Estudié producción musical y mi sueño siempre ha sido llegar a públicos masivos”.

“Los artistas en Perú no tienen apoyo masivo. Prefieren a los extranjeros”, dice Alessandra

“Me gusta regresar a Perú. Me encuentro con personas que han descubierto mi música pero siento que los artistas en Perú no tiene un apoyo masivo, a menos que sea un género muy específico como la salsa o la cumbia. Pero mi género, el latín pop, no es popular. Prefieren a los extranjeros. Por ejemplo, Perú apoya a muchos artistas venezolanos pero no a los peruanos. Venezuela está rompiéndola en música. Hay por todos lados, como Elena Rose, Danny Ocean, Rawayana. También es muy bonito porque en Miami hay muchos venezolanos y ahí sí se apoyan entre ellos, en Venezuela no tanto”.

“Para estudiar en Berklee (Berklee College of Music) me gané una beca durante la audición. Es bien chica, pero me apoyaron mis papás. Estando en la universidad trabajé en la parte de los ensambles en las salas de ensayo. Estudiar en Boston fue un reto porque te asusta la gente tan talentosa que hay. Y decía: ¿Quién soy yo acá alrededor de tantos? Pero por otro lado te impulsa a querer superarte a ti mismo”.

“Estudié producción musical. Ahora soy productora de mis propios temas. La canción que estoy promocionando, Fantasmas, la escribimos entre varios. Fue la primera vez que compuse así. Es un poco difícil. No todos aportan lo mismo, pero sí llevamos el mismo crédito. Pertenezco a la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y en BMI (Broadcast Music Inc.) de Estados Unidos.

“La carrera de muchos cantantes depende totalmente del compositor, de una buena canción. Hay cantantes que no tienen ni la voz y están ahí por una buena canción. Estando en la industria eres más analítico y te preguntas , ¿por qué les gusta esto o no? ”.

“Si tiene una letra increíble, pero la melodía y el ritmo no es tan bueno, hay menos chance de que funcione”, Alessandra Aguirre, cantante peruana

“Si tienes una buena melodía, un buen ritmo y una letra normal, puede que pegue. Si tienes una letra increíble pero la melodía y el ritmo no es tan bueno, hay menos chance de que funcione”.

“Yo antes era muy cerrada. Hacía disco y funk en inglés. Fue muy difícil escribirlas. Las hice estando en Berklee. Todo se grabó en vivo. Ahora con estas canciones en español fue en una computadora, con un sintetizador. Hoy quiero explorar diferentes géneros, no en el urbano como tal porque no me siento ahí, pero creo que al final si una canción nace y la vas creando y te gusta algún elemento de la música urbana, por qué no, pero algo tipo Karol G, no”.

“Sobre el camino que he seguido. Quise participar en American Idol porque a los 10 años estuve en Perú tiene talento. Yo quería ir ahí para cantar en un escenario. A los 10, no te tomas las cosas muy en serio. Era la bebé del concurso. Yo decía: ‘Dios mío, que miedo’. Y gané. Tenía 11 años durante la competencia. Me puse a llorar. No quería ganar. Había un premio económico. La mayoría de la gente que participó no tenía recursos. Había un niño invidente que tocaba la guitarra y tenía mucha popularidad. Los finalistas fuimos él y yo. Me “villanizaron”. Me traumé. Pero de ahí me comenzaron a llamar para grabar música o hacer cosas. Pero tenía 10 años. Mi mamá consideró que no era el momento”.

“American Idol fue hace dos años. Siento como que nunca pasó. Esperé por horas. Entré un poco nerviosa, ver a Kate Perry, Lionel Richie, parecían como estatuas de cera. ¿Qué me sumó? En Perú fue muy lindo el apoyo que recibí, pero al final es una competencia. La gente quiere entretener. No sé qué tanto depende del talento. Las oportunidades que conseguí después no fueron por American Idol. Fue algo que me dio más confianza, el impulso de graduarme y mudarme a Miami a seguir mi sueño”.

“Hoy cualquiera saca una canción. Siento que el talento no importa”, Alessandra

“Creo que hoy es más difícil destacar. Aunque antes las disqueras eran los únicos que podían invertir, ponerte en la radio, creo que la gente de antes tenía más talento. Veo a artistas como Shakira, Luis Miguel, Michael Jackson, Queen y dices: esto es talento. Hoy día, cualquiera saca una canción. Les gusta el bailecito, se vuelve popular y ya. A mi me estresa, porque siento que el talento no importa. Ya la música vale mie.. los artistas tienen que volverse creadores de contenido, hacer tik tok, atrapar la atención por donde sea”.

“Creo que es igual de difícil que antes tener éxito, creo que es lo mismo pero diferente. Hay más artistas con públicos chiquitos. Siempre van a estar los que llenan estadios, pero hoy día hay más oportunidad para artistas más chiquitos para vivir de la música. Antes era imposible”.

“Pienso que México es el país que me puede ayudar a ser conocida. Me han dado mucho apoyo. Es el país que más me escucha en Spotify. En mis tik toks la mayoría de comentarios son de mexicanos y creo que México tiene público para cada género y escucha mucho pop, son muy abiertos a la música”.

“La canción Fantasmas sí está basado en un hombre que ahí estaba, ya no. Él no sabe que se la dediqué, puede sospechar, pero es muy general, de extrañar a alguien, de guardarle lugar a esa persona, no es como Contravía, que sí es directa y al grano. Ahora tengo un enamorado, un jugador de basquetbol de Estados Unidos, no quiero estar con un músico, son demasiado sentimentales, necesito un balance”.

“El dúo con Christian (Pagán) se dio cuando ya estaba lista. Sentí que le hacía falta la voz de un hombre, que fuera contada por dos partes. Lo vi en IG. Le escribí. Le mandé la canción. Le encantó. Vino a Miami y grabamos la canción. Es el primer videoclip que dirijo yo. Él es un amor. Creyó en mi proyecto. Yo quiero hacer una carrera única, lenta, pero constante”.

