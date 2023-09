Anahi Izali, de La Isla, opinó sobre el comportamiento que tuvo Gala Montes en contra de ella

Hablamos con la segunda expulsada de La Isla, Anahi Izali, quien nos compartió lo difícil que fue competir bajo las fuertes temperaturas en Turquía. Además, nos confesó que es asmática y tuvo que estar pendiente de su inhalador

“Soy asmática y eso fue lo más complicado de estar en La Isla, porque estábamos entre mucha tierra. Jugábamos bajo temperaturas muy fuertes y la verdad, no estaba acostumbrada a eso. Creo que yo fui a la que le pegó más el calor en las primeras semanas. Afortunadamente llevé mi inhalador y antes de entrar al reality me hicieron muchas pruebas de sangre y físicas”.

De igual forma, la exintegrante comentó que el reto de eliminación la hizo sufrir y le causó mareos al momento de jugar: “Cuando vi el reto de eliminación sabía que iba a sufrir (ríe), sobre todo porque me mareo mucho y lamentablemente tiene que ver con el equilibrio. Cuando me canso, lo primero que me da es el mareo, cuando no respiro bien, me mareo y mi cuerpo me avisa que algo está pasando conmigo”.

Por otro lado, explicó que su excompañera, Brenda Zambrano y ella intentaron tener una amistad hace unos años, pero no se concretó, ya que hubo cosas entre ellas que no les gustaron.

“No hemos podido hablar. Fíjate que ella y yo tratamos de hacer una amistad, pero no se logró. Había cosas que no me gustaron de ella y a ella de mí, así que decidí que mejor hasta ahí. No soy de esas que hacen un live para explicar lo que pasó y yo pensé que íbamos a tener más problemas en La Isla, pero no”.

Además, Anahi opinó sobre el comportamiento que tuvo Gala Montes en contra de ella: “El primer día que llegó Gala, me emocioné de verla entrar al equipo. De hecho, Alexia, Gala y yo quedamos en cuidarnos y a defendernos, pero a la mera hora no duró ni un día el trato entre nosotras... La verdad, Gala llegó muy montada, porque yo hubiera entendido que se enojara conmigo después de un pleito entre las dos, pero no fue así. Cuando Gala se dio cuenta que no me llevaba bien con los demás, era evidente que le convenía señalarme como la del problema”.

Finalmente, Izali confesó que Gamaliel Sánchez es la persona más falsa del equipo morado: “Yo siento que el falso del equipo morado es Gamaliel... porque pretende ser de una manera y de otra, pero siento que hay más de él que no está mostrando”, concluyó.