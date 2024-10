Belanova, Los auténticos decadentes, Simple plan y más estrellas triunfaron en el Festival Pulso GNP

Hace unos días se llevó a cabo la quinta edición del Festival Pulso GNP en el Autódromo de Querétaro y se registró un sold out (localidades agotadas) con la presencia de 50 mil asistentes.

Diversos géneros musicales y de distintas épocas de artistas tanto nacionales como internacionales se escucharon por 11 horas en lo que ya es considerado ‘el festival de música más grande del Bajío’.

Personalidades desfilaron por la sala de prensa del Festival Pulso GNP en el Bajío

Varios de los artistas participantes en este Festival pasaron a una sala de prensa donde respondieron a todas las preguntas de los medios de comunicación presentes. Entre ellos Yoss Bones habló de cómo le han roto el corazón y eso la ha ayudado en la interpretación de sus canciones. El cantante colombiano Esteman reveló que varias veces pensó en tirar la toalla pero que hoy por hoy se encuentra muy contento del éxito que está teniendo su carrera.

Sabino habló de su próxima presentación en el Estadio GNP el 28 de febrero y confesó que tendrá muchos artistas invitados. Mientras que la banda argentina Los Pericos reconocieron sentirse con gran expectativa de que otros artistas les rendirán un tributo reversionando sus canciones en un disco homenaje para ellos.

Belanova, The Killers, Simple plan, Franz Ferdinand interpretaron sus grandes éxitos

Por los distintos escenarios quienes más prendieron al público fueron Belanova que deleitaron con sus hits ´Rosa pastel´, ´Me pregunto´, ´Tus ojos´ y ´Por ti´, entre otros. También entre los más ovacionados se encontraron The Killers que prendieron con sus clásicos ´Human´, ´Mr. Brightside´ y ´Read my mind´.

Simple plan emocionó al público con ´Welcome to my life´, ´I´m just a kid´ y ´Perfect´. A su vez que Franz Ferdinand hizo lo propio con ´Take me out´ y ´This fire´.

Festival Pulso GNP en el Bajío tuvo un animado cierre

Los encargados de cerrar el Festival fueron Yng Lvcas que emocionó a todos los jóvenes presentes, y para el público más maduro, Los Auténticos Decadentes deleitaron con ´Loco tu forma de ser´, ´Los piratas´ y ´La guitarra´, entre otros temas.

