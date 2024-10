Cal Butler participó en la serie de Eugenio Derbez, ‘Y llegaron de noche’

Hace unas semanas se estrenó por Vix, la serie ´Y llegaron de noche´, una comedia que es dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez y que relata la filmación de Drácula. Y uno de los personajes que más ha llamado la atención es de Cal Butler, quien interpreta a Carl Laemmle.

En entrevista para TVNotas, Cal nos habló de su personaje: “Es el niño rico que gracias a la influencia de su padre, se abre paso en la industria del entretenimiento. Su padre, Carl Senior, es dueño de Universal Studios y sólo por eso Carl trabaja como productor. En cierto nivel, Carl se siente amenazado por el protagonista, Kohner, porque logró su éxito gracias a un talento real”.

La primera actuación de Cal Butler en streming

A Cal ya lo habíamos visto en la serie ´Acapulco´, de la directora Catalina Aguilar Mastretta: “Mi papel fue un vendedor y tuve que improvisar alrededor de treinta segundos de diálogo al comienzo de cada toma”.

¿Cómo llegó Cal Butler con Eugenio Derbez?

Cal nos habló de cómo llegó a este proyecto: “Recibí un casting que no tenía muchos detalles pero me dijeron que era de Drácula y como soy fan de los vampiros dije que sí. Audicioné para otro papel. No quedé en eso, pero les gustó mi audición y mi energía y me ofrecieron este proyecto.

Cal agregó: “No sabía que Eugenio sería el director, pero al yo ser un actor gringo no crecí con él, para mí no era un ícono de mi niñez, aunque sí obviamente sabía de algunos de sus trabajos en Estados Unidos y fue un descubrimiento increíble trabajar a su lado. Es un líder nato”.

Y nos declaró de su interacción con Eugenio Derbez: “Hice lo mejor que pude para agregar capas a la ´maldad´ de Carl. A veces es malo a propósito, porque simplemente no tiene en cuenta los sentimientos de los demás. Hablé de esto en detalle con Eugenio antes de comenzar a filmar, y creo que se nota en la interpretación que el tono y la dirección del personaje fueron muy intencionales y alineados con la visión del proyecto. Eugenio te da toda la libertad para sugerir ideas”.

Su próximo gran proyecto con la protagonista de la serie “Game of thrones”

Su primera producción en Hollywood es ´Trust´, del director Carlson Young. “Es un thriller claustrofóbico de alto nivel ambientado en Los Ángeles protagonizado por la estrella Sophie Turner de la serie ‘Game of thrones’. Yo creo que se estrenará a partir de la primavera del 2025”.

Finalmente invitó al público de TVNotas a seguirlo en sus redes sociales: “En Instagram estoy como @caltercero y me encanta tener interacción con los fans”.

