Belinda llega como jueza a La más draga, que hoy rindió tributo a Frida Kahlo

Este martes se transmitió por YouTube, el segundo episodio de la sexta temporada de La más draga, programa que conduce Marisol González, y que este martes sorprendió con la presencia de Belinda como invitada.

La actriz de Bienvenidos a Edén compartió su emoción por ser invitada al programa mexicano que premia a lo mejor de las drag queens.

‘La más draga’ es un programa competencias semanal para encontrar a ‘la más draga’ de México y América Latina, a través distintas pruebas como canto, actuación, comedia, baile o pasarela. Las participantes deberán demostrar que son la Draga 360, cuyo talento, estilo, carisma será reconocido por un jurado bastante estricto que no se conforma con poco.

“Gracias a mi comunidad por el apoyo. Me muero por verlas en vivo. Por fin estoy aquí. Me encanta que es un programa 100% mexicano. Me encanta. Gracias por pensar en mí. Qué emoción”, compartió Belinda.

La más draga: captura de pantalla

Las 14 concursantes de La más draga 6 tuvieron un reto muy desafiante, pero al mismo tiempo bastante inspirador, pues tuvieron que rendir un homenaje a Frida Kahlo en la pasarela, vestirse en honor a la artista mexicana y realizar un perfomance mientras modelaban.

La más draga: captura de pantalla

Alexis Mvgler, Ank Cosart, Ariel, Aries, Braulio 8000, Cattriona, Dimittra, Electra Walpurgis, Juana Guadalupe, Kelly, La Kyliezz, Mizz Peaches, Purga y Shantelle emocionaron en la pasarela con diferentes looks llenos de color, glamour y folclor; todos representando alguna obra, estilo, filosofía o memoria de la vida de Frida Kahlo.

La más draga: captura de pantalla

Belinda quedó cautivada con la belleza del desfile y agradeció el esfuerzo y el sacrificio de todas. Sin embargo, Aries, Braulio 8000 y Kelly fueron sus favoritas.

“No hay menos para mí. Todas estuvieron fantásticas”, dijo Beli, quien emitió su voto secreto a la más y a la menos.

¿Quién fue la más draga de la noche?

Sin duda, la elegida fue Aries, artista de Michoacán, quien aseguró que “ganar este reto fue un sueño cumplido”. Aries realizó un emotivo performance que retrató el sufrimiento de Frida, con un maquillaje con lágrimas en los ojos, manchas rojas en un vestido blanco en alusión a la sangre que pintaba Frida y un corazón que sostenía entre las manos, le permitieron ganar este reto.

Aries ganó cinco mil pesos como ‘propina’, un reconocimiento especial que entrega ‘La más draga’ a la ganadora de la pasarela en cada episodio. Belinda quiso reconocer el talento de cada una y decidió regalarle una ‘propina’ de cinco mil pesos, pero a cada una de las participantes.

Las primeras eliminadas de noche

Cabe señalar que Belinda no aceptó decir quién era la eliminada de la competencia. Si bien es una costumbre que los invitados anuncien quién abandona el programa, Belinda pidió a Raquel, una de las juezas, que fuera ella quien diera la mala noticia.

Mientras que Ank Cosart y Mizz Peaches fueron las menos dragas y por decisión del jurado, ambas tuvieron que enfrentarse al reto de doblaje para decidir quién sería la eliminada. Sin embargo, finalmente las juezas fueron bastante estrictas y decidieron que ambas dejaran la competencia, debido a que no dieron el máximo ni en la pasarela, ni en el reto de doblaje.

Cabe destacar que generalmente solo hay una eliminada por episodio, pero por esta ocasión el jurado decidió que fueran las dos participantes, quienes abandonaran La más draga.

El premio final

Esta sexta temporada, que se estrenó el 12 de septiembre de 2023, se anunció que la concursante que logre coronarse como la número uno recibirá 600 mil pesos.

El próximo episodio será el martes 26 de septiembre, a las 21 horas en YouTube. Las 12 participantes que quedan tendrán que dar lo mejor en la competencia para permanecer hasta el final.