Carlos Cuevas ¡A ritmo de bohemia! llega al teatro Metropolitan este 15 de noviembre con un show de nostalgia

El programa emitido por YouTube “A ritmo de bohemia” encabezado por Carlos Cuevas ha tenido gran éxito por lo que este próximo 15 de noviembre llegará con su show al teatro Metropolitan, subiendo a todos los participantes para dar un concierto de más de dos horas con grandes temas.

¿Qué es ‘A ritmo de bohemia’ de Carlos Cuevas?

En entrevista exclusiva con TVNota, el “Rey del bolero”, Carlos Cuevas nos comparte: “Nos ha ido muy bien por el interior de la República que por eso es que llegamos a la CDMX, porque la gente lo esta pidiendo. Es un programa que iniciamos en pandemia para que nosotros los cantantes tuviéramos un espacio donde poder exponer lo que traemos, pero cada temporada ha crecido tanto que nos empezaron a pedir los shows de nosotros”.

Carlos Cuevas '¡A ritmo de bohemia!, 2024 en el teatro Metropolitan / @AlexIsunza / TVNotas

Acompañado por Ricardo Caballero, Aranza, Rosy Arango y Rodrigo Cuevas, Carlos comparte como será el show: “Es una bohemia tal cual. Tenemos una lista de canciones pero todo puede pasar como lo que son las bohemias. Al final, es que la gente que nos acompañe se divierta y que se sienta como si estuviera en la sala de su casa”.

Para Aranza y Rosy Arango, estar en este programa ha sido como un regalo de la vida: “Desde que inició este camino, ha sido maravilloso. Porque además de cantar nuestras canciones son retos de interpretar otros grandes temas que la gente nos pide. De hecho, con el paso del tiempo se han convertido temas que no son nuestros como “consentidos” porque la gente nos lo piden”.

Aranza, Carlos Cuevas y Rosy Arango, ¡A ritmo de bohemia! en el Teatro Metropolitan, 15 de noviembre de 2024 / @AlexIsunza / TVNotas

Por su parte, Ricardo Caballero, quien ha hecho mancuerna con Cuevas nos dice: “La verdad es que nos divertimos tanto en este tipo de shows que cada vez lo gozamos más. Además de que la gente nos ha dicho que se divierte mucho, se pueden echar un traguito y cantar, porque al final es eso, el momento donde todos cantamos”.

Para Rodrigo Cuevas, quien ha sobresalido cada vez más en este proyecto nos dice como ha sido el compartir este proyecto con el talento: “La verdad es que todos me han apoyado y cada vez me suelto más. Por eso es importante que la gente venga a vernos y disfrute el show. Habrá sorpresas, muchas canciones, las clásicas, las no tan clásicas pero sobre, habrá mucho romanticismo”.

¿Cuándo y dónde es el concierto “A ritmo de bohemia” de Carlos Cuevas en la CDMX?

“A ritmo de bohemia” se presenta el viernes 15 de noviembre a las 8:30 de la noche en el teatro Metropolitan y aún hay boletos disponibles. Los costos van desde los 976 hasta 1464 pesos, más los gastos por servicio.

