El estreno del programa La casa del privilegio no sucedió cuando estaba anunciado; ya hay fecha

Apio Quijano destapó un poco de lo que sucedió con el programa que no se transmitió en Las estrellas este domingo, pese a la promoción.

La casa del privilegio es una parodia política de La casa de los famosos México y se había anunciado que se estrenaria el domingo 3 de septiembre a las 8 de la noche a través de Televisa y también tendría contenido en VIX y N+ media, pero esto no sucedió.

El programa de comedia inspirado en La casa de los famosos México incluiría a personajes de la política mexicana.

Hoy La Casa del Privilegio a las 8 P.M. Por Vix pic.twitter.com/QHYqZnveSC — Donde esta Wendy?🐝 (@dondeesta_wendy) September 3, 2023

Pero los televidentes se llevaron una sorpresa cuando este domingo, el programa no fue transmitido en Las Estrellas ni en ninguna plataforma, así que comenzaron a preguntarse qué había sucedido.

Por supuesto comenzaron las opiniones en redes sociales sobre las causas que habrían llevado a Televisa a no presentar el programa.

Al respecto, Apio Quijano, exintegrante de LCDLFM dijo que sucedió “algo” con el programa:

“Les voy a contar yo algo a ustedes. No, mejor no, porque no se los puedo contar. No les puedo contar, pero algo extraño pasó. A todos los de La casa nos pidieron subir videos de ‘La casa del privilegio’. Yo no subí, pero ¡lo cancelaron!”

Apio dijo que les pidieron borrar videos de la promoción del programa / TikTok

“Cállate los ojos, luego les voy a investigar bien el chisme, pero lo que sí me dijeron es que ‘bajen todos los videos’. Yo no había subido, pero dije ‘claro que sí, yo lo bajo’”, agregó.

Por ahora, en el programa Cuéntamelo Ya! anunciaron que el estreno será por VIX y N+ media este 4 de septiembre, a las 22:00 horas.