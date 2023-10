Eugenio Derbez llega a México para promocionar la película ‘Radical’ una historia basada en hechos reales

Es una historia que señala las carencias e incongruencias del sistema educativo en México, a partir de la recreación de las experiencias de los alumnos de sexto de primaria en la escuela José Urbino López, en Matamoros, Tamaulipas, quienes fueron motivados por su maestro, Sergio Juárez.

Eugenio Derbez hace a un lado la comedia para dar a conocer una historia real, “Radical”, película dirigida por Christopher Zalla.

En esta cinta, se cuenta la vida del maestro Sergio Juárez y sus alumnos, marginados en una escuela pública de Matamoros, Tamaulipas que se caracterizaba por tener a los peores alumnos del país, y que gracias , al método que implementa Sergio (interpretado por Derbez) y apoyado por el director (Daniel Haddad) de la escuela, logra que los alumnos tengan confianza en sus propias potencialidades aún frente a las carencias y condiciones adversas que viven día a día.

Una de las protagonistas es Paloma, en la vida real Paloma Noyola. Es una alumna ejemplar, que vivía al lado de un tiradero, hija de un pepenador. Paloma fue la mejor alumna a nivel nacional, a través de la prueba Enlace, recibió apoyo de varios patrocinadores y hoy está por terminar la carrera de Derecho.

“Es un cambio radical en mi carrera también, muy diferente a todo lo que normalmente hago, esta vez es más una misión, más que otra cosa, no vengo por conseguir una taquilla sino porque quiero conseguir un mensaje que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Es muy importante lograr un cambio, han sido 100 años que la educación ha sido la misma en México y en el mundo entero”, mencionó Derbez.

Eugenio Derbez regresa a la pantalla grande / Izunza

Sobre cómo se enteró de la historia recordó: “Se nos acercó el reportero, el que escribió el reportaje de la historia original en 2012 y nos llegó con el artículo y nos dijo: ‘¿Oigan no quieren hacer película esta historia?’, estaba sentado en la sala de mi casa, cenando, viendo el noticiero en la noche cuando vi la portada “The Next Steve Jobs”, vi a Paloma en la portada y dije: ¿qué es esto? Me quedé con la curiosidad de saber que había detrás de esa historia”.

Comentó que ha estado en pláticas con congresistas de Estados Unidos para hablar del tema. También recalcó que no le interesa incursionar en la política para trabajar sobre este asunto.

La sorpresa de la conferencia fue haber conocido a los personajes reales de la historia: el maestro Sergio Juárez, que a la fecha sigue dando clases en la escuela José Urbina López, y Paloma Noyola, la brillante estudiante, que pronto se recibirá como abogada.

También estuvieron presentes los niños protagonistas, que debutaron como actores: Jennifer Trejo, Mía Fernanda Solis y Danilo Guardiola.

Eugenio Derbez regresa a la pantalla grande / Izunza

Esta película ganó el premio como película favorita del público en el Festival de Sundance 2023.

“Radical” es un relato de esperanza, de superación pero también de vivencias de otros niños que fueron víctimas de sus circunstancias y por las que deberíamos de luchar como sociedad para que no sigan sucediendo.